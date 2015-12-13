إخلاص القصاص تكتب: مرض التصاق المربي بطفله

هل سمعت أخي المربي بمرض الالتصاق؟ نعم إنه التصاق المربي بطفله مما يسبب التصاق الطفل به. هناك بعض الأمهات والآباء؛ لكن عند الأمهات أكثر؛ متعلقون(ملتصقون) بأبنائهم كثيرا. يتبع

هل سمعت أخي المربي بمرض الالتصاق؟

نعم إنه التصاق المربي بطفله مما يسبب التصاق الطفل به، هناك بعض الأمهات والآباء؛ لكن عند الأمهات أكثر؛ متعلقون (ملتصقون) بأبنائهم كثيرا.

من أعراض هذا التعلق أو هذا الالتصاق:

*تكريس الحياة لأجل ابنه فقط وعدم القيام بأي شؤون خاصة كالترفيه أو التعليم أو العمل، بعض الأمهات تنسى حتى كونها زوجة أو أنثى.

*رغم أن كثيرا من المربين يعتبرون ذلك نوعا من المثالية في التربية إلا أنه في الحقيقة مرض يُسمى الالتصاق.

نتائج هذا المرض تكون سلبية على الطرفين (الطفل و المربي) ومنها:

*تعلق الطفل الشديد بالمربي في صغره وربما حتى في كبره كصعوبة دخوله الروضة أو المدرسة إلا بمعاناة كبيرة.

*توقع المربي لنتائج يحصل عليها وراء هذه التضحية، وبالتالي يكون عبئا كبيرا على الطفل وبعض الأمهات تتعدى هذه النتائج إلى التسلط في الكبر على ابنها مما يؤدي للتدخل في حياته الشخصية عند كبره.

توقع المربي لنتائج يحصل عليها وراء هذه التضحية، وبالتالي يكون عبئا كبيرا على الطفل وبعض الأمهات تتعدى هذه النتائج إلى التسلط في الكبر على ابنها

*احتمال كبير أن يتعرض الابن أو المربي إلى حالة كآبة لعدم تلبية الحاجة النفسية أو تحقيقها.

العلاج:

*هو التوازن في القرب من الطفل وترك مسافة بحيث يعتمد الطفل على نفسه ويشعر بالاستقلال وقوة الشخصية التي يحتاجها منذ نعومة أظفاره.

*كما أن المربي في وضع التوازن سيكون أكثر حرية وأكثر حبا للحياة وإقبالا عليها وأكثر حبا وعطاءً لأبنائه.

إنه من السهل بناء شخصية إيجابية، ومن الصعب تعديل شخصية عادة سلبية.

إخلاص القصاص

استشارية تربوية أردنية

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