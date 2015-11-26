البث الحي
مدونات

إخلاص القصاص تكتب: لا تذلل المصاعب أمام ابنك

    26/11/2015

    لا لتذليل المصاعب أمام أبنائنا فمتعة الحياة بالعمل والكفاح؛ ولا لكلمة نعم لكل رغبات أبنائنا،ان كنت تحب ابناءك لا تجعل ابنك يفوز في كل معاركه بمجرد البكاءأو الصراخ. يتبع
      إجلال القصاص / مدونة اردنية

    معالي الأمور، كالرسوخ في العلم، والتمكين في الأرض، وإصلاح الأمة، ونحوها من المطالب الكبرى لا تحصل للمرء وهو مستكملٌ راحته وطعامه وشرابه؛ هذه حقيقة دلّ عليها الشرع وصرخت بها تجارب الحياة.. لا توجد حياة بدون صعوبات.

    وإذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام، لابد للطفل أن يمر بعقبات في حياته فإن لها دور كبير في زيادة خبرته ومهاراته وصقل شخصيته.

     

    والمربي الإيجابي لا يذلل عثرات الحياة أمام ـبنائه بل يجعلهم يستمتعون بها فمثلا:
    *جميل النوم لكن لابد من الاستيقاظ والنشاط والهمة للعلم.
    *مريح استخدام الآلة الحاسبة بدلا من الحساب يدوياً لكن علينا تقوية تركيزنا وذاكرتنا.
    *ممتعة تلك الأجهزة الالكترونية وألعابها مثيرة لأطفالنا لكننا بذلك نحرمهم التعلم وإشراك الحواس والتفاعل مع من حولهم ونحرمهم من تطوير مهارات حياتية مهمة.
    *إذا تربي أبناؤنا على تذليل المصاعب فإن ذلك يعني انحدارا في مستوى التربية.
    *إن كان وراء التعب لذة ومتعة فوراء الاستسلام للهوى تعب عمر وفشل سنين.
    *لن يعرف  أبناؤنا الانضباط وسيكون الصواب عندهم: هواهم وراحتهم.
    *لن يتبعوا القانون ولا الدين ولن تكون لديهم منطلقات داخلية تسمى قيم.

    إذا: لا لتذليل المصاعب أمام أبنائنا فمتعة الحياة بالعمل والكفاح؛ ولا لكلمة نعم لكل رغبات أبنائنا.
    إن كنت تحب أبناءك لا تجعل ابنك يفوز في كل معاركه بمجرد البكاء أو الصراخ.

    استشارية أسرية 

    المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

    المزيد من المدونات

    طلعت حرب في ذكرى مولده

    تمثال طلعت حرب في وسط القاهرة بجانبه متظاهر

    أسباب المؤامرات الحادة ضد تركيا

    الوزير الأباظي الذي تفوق على عائلته بطول البقاء في السلطة

    ماهر أباظة وزير الطاقة المصري الأسبق (صحف مصرية)

    التحليل النفسي لشخصية ترمب

    الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)
    الأكثر قراءة

    ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

    مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

    يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

    القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

    مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)