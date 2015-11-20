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خواطر "مسجونة"

    20/11/2015

    لا يشعر بالصعب إلا من خاضه ، ولا يعيش الحالة إلا صاحبها، والأشد صعوبة محاولة تخيل حياة إنسان بكل تفاصيلها أو توقع ما يدور بداخله من إحساس. يتبع
    حسام عيسى – صحفي مصري معتقل

    لا يشعر بالصعب إلا من خاضه ، ولا يعيش الحالة إلا صاحبها، والأشد صعوبة محاولة تخيل حياة إنسان بكل تفاصيلها أو توقع ما يدور بداخله من إحساس.

    فالإنسان كائن مغلق ،لا يظهر منه إلا ما أراد، أو تسرب بشح.

    كالبحر يحوى الكنوز، إلا أن عين الناظر إليه لا تدرك كم أو نوع ما تحتويه هذه البقعة المتمايلة من الماء أمامه من الكنوز، وإن طفى على السطح بعض من القابع في الأعماق .

    كالبحر يحوى الكنوز، إلا أن عين الناظر إليه لا تدرك كم أو نوع ما تحتويه هذه البقعة المتمايلة من الماء أمامه من الكنوز، وإن طفى على السطح بعض من القابع في الأعماق .

    كالطيور تحلق في جو السماء ، فتهفوا الأنفس البشرية لملاحقتها بالأبصار ما بين الغبطة والحسد دون معرفه هل هي سعيدة بذلك أم حزينة أو أنها مهاجرة بلا وجهة أم عائدة لبيوتها.

    وما أدراك أنها لا تتمنى أن تريح أجنحتها وتعمل أقدامها وتستقر إلى الأرض.

    أسوار خرسانية عالية شبابيك حديدية كثيفه التداخل أبواب صلبة ضخمة تغلق بإحكام على الأجساد المتراكمة في الغرف الضيقة.

    والمدقق في التصور قد يتخيل معاملة سيئة من أولئك المحتمين ببدلاتهم العسكرية للنزلاء المتكفنين.

    تخيل بسيط لواقع معقد متشعب في تفاصيله عميق في أثره.

    *نفسيه سجين:

    يرتفع صوت الرعد بوضوح مبددا صمت الزنازين الراقدة في ظلمات الليل فوق ساكنيها . وعلى استحياء يتسلل البرق لامعا على أسلاك التهوية حذرا أن يحتجز داخل الزنزانة لتفتح السماء أبوابها بماء منهمر ومعها تتضرع القلوب لعل الأبواب تفتح.

    يرتفع صوت الرعد بوضوح مبددا صمت الزنازين الراقدة في ظلمات الليل فوق ساكنيها . وعلى استحياء يتسلل البرق لامعا على أسلاك التهوية حذرا أن يحتجز داخل الزنزانة لتفتح السماء أبوابها بماء منهمر ومعها تتضرع القلوب لعل الأبواب تفتح.

     

     

     

    حسام عيسى

    صحفي مصري معتقل

     

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