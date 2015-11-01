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ماهر الكومي يكتب:هل حقّاً الخليل تقاتل وحدها !

    1/11/2015

    كل ما يحدث في مدينة الخليل من قتل ومجازر وعربة للمستوطنين , هو ضمن مخطط حكومي صهيوني لإفراغ المدينة من سكانها ؛ لتعزيز الاحتلال والاستيطان .يتبع
      ماهر الكومي / مدون فلسطيني

    دولة الاحتلال أصبحت تتعمد التفرد بكل مدينة فلسطينية لوحدها , هذا ما حدث عندما قتلت واعتقلت ونكلت بمدينة القدس والمسجد الأقصى , فحاولت تحييد باقي المدن الفلسطينية , وأيضا عندما ضربت غزة , حيدت الضفة والقدس , والآن هي تستفرد بالخليل تقتل وتستبيح وتعتقل وتحاول تحييد باقي المدن الفلسطينية .

    على الرغم من أن الأحداث في باقي المدن مستمرة , إلا أن وتيرة استهداف الخليل على أشدها .

     
    مدينة الخليل في تماس مباشر مع المستوطنين ،  و تُعَد مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين , و يوجد في الخليل مستوطنات وبؤر استيطانية ,>

    هؤلاء المستوطنون هم الأشد حقدا على الفلسطينيين ؛ لذلك فان غالبية عمليات القتل قام بها مستوطنون على مرأى من جنود الاحتلال .

     وغالبية هذه المستوطنات قريبة جدا من منازل سكان المدينة , حتى أن بعض هذه البؤر الاستيطانية فوق منازل بعض المواطنين , أو فوق الشوارع التي يمر منها السكان , مثل شارع الشهداء . 

    وهؤلاء المستوطنون هم الأشد حقدا على الفلسطينيين ؛ لذلك فان غالبية عمليات القتل قام بها مستوطنون على مرأى من جنود الاحتلال .

     

    المستوطنون اليهود في الخليل يعتبرون ما يقومون به من عمليات قتل , هو ثأر لأجدادهم , إذ يدعون أن أجدادهم  تعرضوا  لمذبحة في الخليل عام 1929م , والتي راح ضحيتها 67 يهوديا , وكل مستوطنات الخليل تم إنشاؤها ردا على ضحايا هذه المجزرة كما يزعمون , على الرغم من أن بعض الكتاب اليهود برئوا العرب منها .

    الهدف من عمليات الإعدام المتكررة في شوارع مدينة الخليل  هو محاولة لإفراغ المدينة من ساكنيها , خاصة في المناطق التي يتركز فيها تجمعات للمستوطنين , مثل منطقة تل الرميدة والمنطقة الجنوبية والبلدة القديمة ومنطقة المسجد الإبراهيمي و" الدبويا " نظراً للأهمية الدينية لها عند المستوطنين .

    كل ما يحدث في مدينة الخليل من قتل ومجازر وعربة للمستوطنين , هو ضمن مخطط حكومي صهيوني لإفراغ المدينة من سكانها ؛ لتعزيز الاحتلال والاستيطان

    إذ يعتبرونها ثاني مدينة مقدَّسة في أرض فلسطين بعد القدس الشريف ؛ لذلك فان الحكومات الصهيونية المتعاقبة اليمنية منها أو اليسارية حرصت على  الاستمرار في تغذية أحلام المستوطنين الاستيطانية بالبقاء في الخليل , ودغدغة هواجسهم الأمنية بالاستمرار في تسليحهم لمواجهة الفلسطينيين بالإضافة إلى أن المستوطنات في الخليل وخاصة" كريات أربع" أصبحت ساحة للدعاية الانتخابية للأحزاب الصهيونية .

    كل ما يحدث في مدينة الخليل من قتل ومجازر وعربة للمستوطنين , هو ضمن مخطط حكومي صهيوني لإفراغ المدينة من سكانها ؛ لتعزيز الاحتلال والاستيطان وإيصال رسالة خوف للشعب الفلسطيني .

     ماهر الكومي

    مدون فلسطيني

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