مصطفى الحسيني يكتب: كيف تسافر أمريكا وتستقر فيها؟ (1)

يجب أن يدرك جميع المسافرين أن التأشيرة لا تضمن الدخول إلى الولايات المتحدة، فهي مجرد إذن بالدخول وليست إلزاما لإدارة الجوازات بدخولك البلاد.

بداية سأقوم بتقسيم السلسلة إلى قسمين، الأول كيف تسافر إلى أمريكا بأسهل الطرق، والثاني كيف تستقر بها بأسهل الطرق.

"الهجرة":

القسم الأول – السفر لأمريكا وسينشر على جزأين، الأول منهما أشهر أنواع التأشيرات وأكثرها أهمية وشرح مختصر لها، والمقال الثاني كيفية التقديم عليها والاستعداد للمقابلة:

ملحوظة: يجب أن يدرك جميع المسافرين أن التأشيرة لا تضمن الدخول إلى الولايات المتحدة، فهي مجرد إذن بالدخول وليست إلزاما لإدارة الجوازات بدخولك للبلاد، حيث قد ترفض إدارة الأمن القومي دخول أي مسافر حتى لو وصل إلى الأراضي الأمريكية، وأنا قد شاهدت بنفسي بعض تلك الحالات التي وصلت بالفعل إلى مطارات أمريكا وتمتلك فيزا سارية لكنها لم يُسمح لها بالدخول، كما قد تحد إدارة الجوازات من فترة الإقامة المصرح بها للبقاء داخل الولايات المتحدة "تجعلها مثلاً مدة أسبوعين أو شهر فقط بدلاً من ستة أشهر كاملة".

1- يمكنك السفر لأمريكا عبر عدة طرق وفق تصنيف التأشيرة الحاصل عليها، وأنواع التأشيرات لغير المهاجرين تنقسم إلى عدة أنواع، أشهرها هي :

• (B-VISA) زيارة

• (F-VISA) دراسة

• ( K-VISA) زواج

• (E-VISA) استثمار أو تجارة

• (H-VISA) عمل مؤقت أو تدريب

• (L-VISA) رئاسة فرع شركة أجنبية داخل أمريكا

• (I-VISA) الإعلاميون والصحفيون

• (R-VISA) تأشيرة رجال الدين

بترتيب التأشيرات فإن حصولك علي تأشيرة الزيارة أسهل من حصولك على تأشيرة الدراسة وهكذا الأمر بالنسبة لباقي التأشيرات بشكل عام، بينما في مصر تحديداً يختلف الأمر حيث إنه بعد 6/30 وذهاب العديد من المصريين إلى أمريكا بفيزا السياحة ثم استقرارهم هناك وعدم عودتهم أصبح الحصول على تأشيرة السياحة من مصر صعب بالنسبة للشباب صغير السن، وأعتقد أن الأمر يمتد ليشمل دول الربيع العربي كافة.

تعريف بسيط عن كل فيزا :

• (B-VISA) زيارة

وهي فيزا يمكن أن تكون صلاحيتها خمس سنوات كحد أقصى وفق عدة سفرات "دخول وخروج متكرر لأمريكا" وهو الأغلب، ويمكن أن تكون لمدة سنة أو ثلاثة، حسب موظف السفارة وتقييمه لك، هذه التأشيرة غالباً ما تتيح لك فترة إقامة مؤقتة تمتد ستة أشهر كاملة داخل أمريكا، بعدها لا بُد من خروجك من أمريكا وإلا تم اعتبارك مخالف "كسرت الفيزا" كما نقول في مصر ولكن يمكنك طلب تمديد الإقامة لفترة ستة أشهر مماثلة وذلك بعد تقديمك لطلب للتمديد وإبداء الأسباب لذلك مع إرفاق المستندات التي تقتنع بها إدارة الهجرة والجنسية وتوافق بموجبها على التمديد أو ترفضه.



هذه التأشيرة تتيح لك السياحة وتوقيع العقود واستكشاف السوق الأمريكية وشراء المعدات أو حضور اجتماعات العمل، لكنها لا تسمح لك بالعمل إطلاقاً رغم أن العديد من الحاصلين عليها يظن أنها تسمح له بذلك لأنها تُسمى فيزا سياحة وعمل، لكن العمل المقصود هنا هو ما ذكرته في الجملة السابقة، عيوب تلك الفيزا أنها غير مؤهلة للحصول على الجنسية الأمريكية.

• (F-VISA) دراسة

هي فيزا مخصصة للدراسة، تعتبر سهلة نوعاً ما إذا أمكنك الحصول على موافقة مبدئية من جامعة أو كلية أو معهد أمريكي، الموافقة المبدئية تسمى وثيقة I-20 وهي لا غنى عنها لإعطائك فيزا الدراسة، بينما لو حصلت عليها فإن نسبة حصولك على الفيزا تقترب من خمسة وتسعون بالمائة "هناك نسبة تقترب من خمسة بالمائة لاحتمالية رفض السفارة إعطائك الفيزا حتى لو كنت تحمل موافقة الجامعة المبدئية "، يمكنك التواصل مع أي جامعة عبر الإنترنت وطلب الحصول على تلك الموافقة عبر التسجيل للدراسة في أي تخصص أو دراسة ولو حتى اللغة الإنجليزية أو التدريب المهني.

تظل تلك التأشيرة سارية المفعول لحين انتهاء فترة الدراسة أو التدريب، كما تسمح التأشيرة لحاملها بالعمل "نصف دوام" أربع ساعات داخل المؤسسة التعليمية (بعد موافقة المشرف الدراسي ) أو بدوام كامل طيلة الإجازات الصيفية، كما تمكن حاملها من مغادرة أمريكا والعودة إليها في حالة الإجازات الطويلة أو الأحداث الطارئة بالوطن الأم، عيوب تلك الفيزا أنها غير مؤهلة للحصول على الجنسية الأمريكية.

• ( K-VISA) زواج

هي فيزا مخصصة للمواطن غير الأمريكي الذي يرغب في الزواج من مواطن أمريكي ذكر/أنثى، حيث يتقدم المواطن الأمريكي بطلب لسلطات الهجرة والجنسية على استمارة مخصصة لذلك يذكر فيها أنه يرغب في استقدام الشخص الذي سوف يتزوجه، ويجب عليه أن يؤكد أن الطرف الأمريكي قد تقابل شخصيا مع الطرف الأجنبي خلال العامين الماضين ( إلا أن كانت هناك ظروف اجتماعية أو سياسية تحول دون ذلك وقبلها المدعى العام الأمريكي )، هذا ويستوجب أن تكون نية الطرفين إكمال إجراءات الزواج خلال 90 يوماً من تاريخ الدخول لأمريكا، كما يشترط أن يتم الزواج بالفعل في خلال تلك الفترة، وهذه التأشيرة تتيح لحاملها الحصول على تصريح العمل داخل الولايات المتحدة، ومن مميزات تلك الفيزا أنها مؤهلة للحصول على الجنسية الأمريكية سريعاً.

• (E-VISA) استثمار أو تجارة

الفيزا تنقسم لنوعين، نوع يُسمى EB-5 Visa وهو مؤهل للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الحصول عليها والإقامة داخل أمريكا بشرط استثمار مبلغ نصف مليون دولار على الأقل في مناطق التوظيف المستهدفة لذلك، بينما يرتفع المبلغ المطلوب إلى مليون دولار إذا أردت الاستثمار في مناطق أخرى.



النوع الآخر من الفيزا يُسمى E-2 Visa وهي فيزا تمنح في حالة وجود اتفاقية تجارية بين بلد الأجنبي طالب التأشيرة والولايات المتحدة الأمريكية ، مواطني " الأردن، مصر، البحرين، المغرب، تونس، وسلطنة عمان "يمكنهم الاشتراك بالبرنامج لأن دولهم لديها اتفاقيات مع أمريكا.

يشترط استثمار مبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار للحصول على تلك الفيزا ولا يشترط عليك اختيار نشاط أو مكان معين للاستثمار، الفيزا لا تؤهل للحصول على الجنسية الأمريكية لكنها إجمالاً تعتبر جيدة للأشخاص الراغبين باستثمار مبلغ عن طريق فتح مشروع صغير كإنشاء أو شراء مطعم أو محطة بنزين أو مكتب خدمات أو محل تجاري، تُعطى هذه الفيزا لمدة سنتين وتجدد بشكل دوري كل سنتين إلى ما لا نهاية، يشترط للحصول على هذه الفيزا إثبات قدرة هذا المشروع على توليد أرباح لهذا الشخص و عائلته من قِبل المشروع.

• (H-VISA) عمل مؤقت أو تدريب

هي فيزا ذات أنواع متعددة، حيث تسمح أمريكا للعمال المهرة والفنيين المتعاقدين مع جهات عمل في الولايات المتحدة ( وفقا للاستمارة (I-129H) بالدخول والإقامة والعمل المؤقت لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى مدتها القصوى 3 سنوات أخرى، ولا يجوز تمديدها بعد ذلك إلا بعد موافقة الشركة وإثبات حاجتها الماسة للشخص الأجنبي.

تعتبر هذه الفيزا تعتبر صعبة نوعاً ما حيث أنك تحتاج لدعم الشركة التي ترغب في توظيفك في كل مراحل تقديم أوراقك من البداية وحتى مرحلة إرسال الشركة الاستمارات الخاصة بك لمصلحة العمل الأمريكية للموافقة على منحك حق الإقامة المستديمة ( GREEN CARD ) بعد مرور خمس سنوات، عيوب هذه التأشيرة – فضلاً عن صعوبتها – أنها لا تسمح للأجنبي بالعمل إلا في المؤسسة أو الشركة التي قامت بطلب تأشيرة الدخول له ولا يحق للأجنبي العمل مع أي جهة أخرى إلا بعد موافقة مصلحة العمل الأمريكية.

• (L-VISA) رئاسة فرع شركة أجنبية داخل أمريكا

هي فيزا صعبة نوعاً ما لكنها تتيح لصاحبها التقدم للحصول على الجنسية بعد ذلك، حيث تمنح إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية هذه التأشيرة "مدتها سبع سنوات" لرؤساء الشركات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها داخل أمريكا، لكن مميزات هذه الفيزا أنها لا تحتاج إلى ضخ أي أموال من أي نوع لكن يشترط فقط كون الشركة الراغبة في فتح فرع لها داخل أمريكا أن تكون شركة مستقرة مالياً نوعاً ما و بها حد أدنى من الموظفين لا يقل عن عدد 15-20 موظفا، كما يتم تقديم أوراق تثبت حجم إيرادات الشركة وأرباحها، أيضاً يجب إثبات ان الشخص المراد اعطائه الفيزا يعمل كمديرا تنفيذياً أو رئيساً للشركة، وطبعاً كلما كانت الشركة كبيرة وعدد موظفيها ضخم كانت الفرصة كبيرة بالحصول على الفيزا بسهولة.

• (I-VISA) الإعلاميون والصحفيون

هي فيزا تعتبر صعبة نوعاً ما، حيث يجب أن يبرهن مقدمو الطلبات على أنهم مؤهلون على نحو ملائم لتأشيرة الإعلام. تأشيرات الإعلام مخصصة "لممثلي الإعلام الأجنبي" بمن فيهم أعضاء مجالات الصحافة والراديو والأفلام أو المطبوعات، والذين تعد أنشطتهم ضرورية لوظيفة الإعلام الأجنبي، مثل المراسلين الصحفيين وأطقم إعداد الأفلام والمحررين والأشخاص الشاغلين لمهن مماثلة، المسافرين إلى الولايات المتحدة لممارسة مهنهم، ويجب أن يكون مقدم الطلب ممارسًا لأنشطة مؤهلة لمنظمة إعلامية يقع مقرها الرئيسي في دولة أجنبية.

• (R-VISA) تأشيرة رجال الدين

هي فيزا مخصصة لمقدمي الطلبات الراغبين في دخول الولايات المتحدة بصفة دينية على أساس مؤقت، كالشيوخ والقساوسة مثلاً، وتعتبر صعبة نوعاً ما، حيث إن الشروط التي وضعتها إدارة الهجرة تفصيلية ودقيقة، كأن يكون العمال الدينيون أشخاصاً مخولين من قبل كيان ديني معترف به لممارسة عبادة دينية وأداء مهام أخرى تُمارس عادة بواسطة الأعضاء المصرح لهم من كهنة هذا الدين، وكذلك العمال المشاركين في مهمة أو مهنة دينية، كما يجب أن يكون مقدم الطلب عضوًا في طائفة دينية لديها منظمة دينية غير ربحية داخل الولايات المتحدة وأن تكون الطائفة الدينية والجهات التابعة لها إما معفاة من الضرائب أو مؤهلة لحالة الإعفاء من الضرائب، وأن يُثبت مقدم الطلب أنه كان عضوًا مهماً أو قائداً في الطائفة لمدة عامين قبل التقدم مباشرة للتأشيرة.

طبعاً هناك تأشيرات أخرى عديدة كتأشيرات " C, M , D , Q , P , O , T , U " لكنها صعبة للغاية وتتطلب حالات خاصة ومحددة للحصول عليها.

في المقال القادم نستعرض الجزء الثاني من القسم الأول والذي سيأتي بعنوان " كيفية تقديم طلب الحصول على الفيزا وكيفية الاستعداد للمقابلة.

مصطفى الحسيني

إعلامي مصري مقيم بأمريكا

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