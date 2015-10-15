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فيديوـ الطفل أبو عبيدة المقدسي: الأقصى لنا وليس لليهود

    15/10/2015

    الطفل عبد الرحمن الهشلمون، الملقب بأبي عبيده المقدسي، طفل يسكن بالبلدة القديمة، أمه وأبوه من المرابطين بالأقصى، ليس له مكان يلهو فيه إلا ساحة الأقصى. يتبع

    الطفل عبد الرحمن الهشلمون، الملقب بأبي عبيده المقدسي، طفل يسكن بالبلدة القديمة، أمه وأبوه من المرابطين بالأقصى، ليس له مكان يلهو فيه إلا ساحة الأقصى المبارك.

    ولم يمنعه إغلاق باب المغاربة من الوصول إلى ساحة الأقصى واللهو بساحته، بينما يقوم والديه ضمن عشرات الأقصى بحماية قبلة المسلمين الأولى.

    نشطاء قاموا بتصوير الطفل أبو عبيدة، وأرسلوه لموقع الجزيرة مباشر.

    المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

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