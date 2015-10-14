مصطفى الحسيني يكتب: التقديم على تأشيرة أمريكا والمقابلة (2)

يجب ملاحظة أن أي مسافر للولايات المتحدة هو بالنسبة لإدارة الهجرة الأمريكية مهاجر مُحتمل ومُتوقع، لذا يجب عليك محاولة إثبات أنك زائر لفترة مؤقتة. يتبع

مصطفى الحسيني-اعلامي مصري مقيم بأمريكا

بداية يجب العلم أنه على المتقدمين للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة "لغير المهاجرين" بمن في ذلك الأطفال، دفع رسوم طلب تأشيرة، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد أو التحويل لشخص آخر، ويجب دفع هذه الرسوم سواء تم إصدار التأشيرة أم لا، بمعنى أنه حتى لو تم رفض طلبك فلن تسترد أية نقود، كما يُحدد مبلغ الرسوم حسب نوع التأشيرة التي تتقدم للحصول عليها اعتمادًا على جنسيتك ونوع التأشيرة التي تتقدم لها، وتبلغ رسوم أغلب أنواع التأشيرات (سياحة، ترانزيت، دراسة، تبادل طلاب) 1280 جنيه مصري، في حين تتنوع رسوم أنواع أخرى من التأشيرات كتأشيرات رجال الدين والتبادل الثقافي الدولي والرياضيين وخطيب أو خطيبة أو زوج أو زوجة مواطن أمريكي من 1520 جنيه وحتى 2120 جنيه مصري.

يجب ملاحظة أن أي مسافر لأمريكا هو بالنسبة لإدارة الهجرة الأمريكية مهاجر مُحتمل ومُتوقع، لذا يجب عليك محاولة إثبات أنك زائر لفترة محددة وأن الغرض من رحلتك هو غرض مؤقت وستغادر أمريكا بعدها، أيضاً الأفضل أن يبدأ المتقدم بطلب التأشيرة في الطلب قبل 3 أشهر على الأقل من موعد الزيارة المتوقع، لأن المواعيد الخاصة بالمقابلات لا يجري تحديدها عادةً إلا قبل شهر مقدماً، كما أن الكثيرين من المتقدمين بطلب تأشيرات غير الهجرة قد يحتاجون لخوض إجراءات إدارية إضافية تتطلب في العادة من 10 إلى 60 يوم عمل.

الخطوة الاولى: ملء ملف طلب التأشيرة.

يجب على الأشخاص الراغبين في زيارة الولايات المتحدة الامريكية ملء الاستمارة التي تحمل اسم DS-160.

عند إكمال ملء الاستمارة يجب علي المتقدم طبع صفحة تأكيد الطلب وإحضارها معه يوم المقابلة، كما يجب العلم بأن ملف الاستمارة على موقع السفارة لا يمكن العمل عليه أكثر من 20 دقيقة، حيث إنه يغلق تلقائياً بعد تلك المدة، وفي حالة حدوث ذلك ستضطر للبدء من جديد، ما لم تكن قد سجلت رقم الطلب الخاص بك أو حفظت طلبك في ملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لذا، قم بتدوين رقم الطلب الخاص بك المعروض في أعلى الجانب الأيمن من الصفحة، وإذا اضطررت لإغلاق المتصفح قبل تقديم الطلب، فسيتعين عليك تقديم معرف الطلب هذا لمتابعته.

ملحوظة : لن يتم السماح لك بدخول السفارة إذا لم تحضر معك هذه الصفحة المطبوعة.

رابط يوضح لك طريقة ملء الاستمارة بالتفصيل:

http://goo.gl/084baI

رابط عن أهم الأسئلة الشائعة عن استمارة التأشيرة:

http://goo.gl/T2jpRS

بعد ذلك لا بُد أن تدخل إلى الرابط التالي:

https://goo.gl/l7NymP

لإنشاء ملف شخصي و إتباع جميع التعليمات المذكورة على الموقع.

ملحوظة: إذا كنت ستتقدم للحصول على فيزا للسياحة فتأكد من إجابتك على سؤال "هل قمت بإعداد مخطط لرحلتك" بذكر مخطط عام أو تفصيلي لرحلتك، ويُفضل ذكر الأماكن و المعالم السياحية التي تنوي زيارتها، وأهم المدن التي تنوي الإقامة فيها والفنادق التي قمت بالحجز فيها، يمكنك الاستعانة بموقع بوكينج لإجراء حجز مجاني لأي فندق بأي مدينة داخل الولايات المتحدة ثم يمكنك إلغاء الحجز مجاناً إذا أردت بعد الحصول على الفيزا.

الخطوة الثانية: دفع رسوم التسجيل.

يجب علي المتقدم الدخول إلى ملفه الشخصي في الرابط التالي

https://goo.gl/l7NymP

أو

http://goo.gl/9AUOhf

وطباعة قسيمة الإيداع الخاص به والتي تُسمى (CGI) ودفع الرسوم في البنك التجاري الدولي CIB، ويجب الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لإيصال الدفع عند تحديد موعد المقابلة.

ملحوظة: لن يتم السماح لك بدخول السفارة إذا لم تحضر معك هذا الإيصال.

رابط معلومات الدفع بالنسبة لمصر من موقع السفارة الأمريكية بالقاهرة:

http://goo.gl/MgLUyN

الخطوة الثالثة: تحديد موعد المقابلة، ويمكن أن يتم عن طريق الإنترنت أو عن طريق الاتصال التليفوني:

يجب العلم بأنه لا يتم السماح لأحد بالدخول للسفارة بدون ميعاد مسبق، لذا ففي صباح اليوم التالي من دفع رسوم الفيزا يجب على المتقدم الدخول على الموقع و تحديد موعد عن طريق الرقم المرجعي CGIالموجود على الإيصال.

ويجب الحرص على حصول كل فرد على موعد منفصل حتى لو كانت عائلة واحدة وفيها أطفال، لكن لا يجب علي الأطفال تحت سن 14 الحضور للمقابلة كما لا يجب على كبار السن فوق 79 الحضور للمقابلة.

أو عن طريق الاتصال التليفوني على رقم 090070600 (من خط أرضي في مصر فقط) أو على رقم 2100 (من خط فودافون فقط)

ملحوظة هامة : يجب على الآباء القيام بما يلي:

1- دفع مصاريف تقديم منفصلة لكل طفل.

2- ملء استمارة منفصله (DS-160) لكل طفل.

3- إحضار صوره شخصية حديثة لكل مسافر حتى لو طفلا.

4- الحصول علي موعد منفصل لكل طفل، بينما يجب حضور الأم أو الأب أو الوصي نيابة عنهم في المقابلة إذا كان الأطفال تحت سن 14 عاما.

الخطوة الرابعة: حضور المقابلة.

يجب عليك الحضور مبكراً لموعدك بما يزيد عن ساعة كاملة، حيث إن الأعداد التي تتقدم يومياً للسفارة الأمريكية بالقاهرة في ازدياد، كما يجب على كل متقدم إحضار أية مستندات اضافية يرى أنها يمكن أن تكون مطلوبة حسب نوع التأشيرة، وعلى الجميع إحضار الأوراق التالية معهم عند المقابلة في السفارة:

1- جواز سفر ساري المفعول ويجب أن يكون صالحا للاستخدام ستة أشهر بعد الفترة المتوقعة للإقامة في أمريكا.

2- إيصال دفع رسوم التأشيرة.

3- صفحة تأكيد ملء الاستمارة (DS-160) لكل متقدم.

4- صورة شخصية حديثه ذات خلفية بيضاء لكل متقدم.

5- جميع جوازات السفر السابقة، إن أمكن وهي مهمة لإثبات لمن سافر كثيراً خاصة لو كان لدول أوروبية.

6- جواز سفر الزوج أو الزوجة حتى في حالة سفر أي من الطرفين بمفرده.

7- إثبات وضع إقامة أي أقارب في الولايات المتحدة إذا كنت ذكرت أن لك أقارب (صورة من الغرين كارد الخاص بكل منهم أو جواز السفر الأمريكي).

8- أية أوراق داعمة لك وتثبت أنك تمتلك قدرا كافيا من الأموال التي تغطي نفقاتك أثناء تواجدك في أمريكا، كما يجب الحرص على إحضار ما يُقوي موقفك كأي أوراق قانونية تظهر أن لديك روابط اجتماعية واقتصادية مُلزمة لك تضمن عودتك إلى وطنك في نهاية زيارتك "مثل كشف حساب بنكي بمبلغ جيد، عقود ممتلكات عقارية أو سجلات تجارية، أو تسجيل دراسي في مدارس أو جامعات أو خطاب من إدارة الموارد البشرية بشركتك توضح أنك ستحصل على إجازة لفترة محددة من الزمن وبعدها ستعود إلى وظيفتك، ويفضل أيضاً إحضار خطاب منها يوضح تفاصيل راتبك "كلما كان كبيرا كلما كان أفضل" وطول فترة التحاقك بعملك.

9- ورقة مطبوعة من شركة أرامكس للشحن تفيد المكان الذي سوف تستلم منه جواز سفرك إذا حصلت على الفيزا، ملحوظة : لن يتم السماح لك بالدخول إلى السفارة لو لم تكن تحمل هذه الورقة وستضطر لعملها في أحد المكاتب المنتشرة أمام السفارة الأمريكية بمقابل مادي 50 جنيه مصري.

رابط يشرح طريقة التقديم على استمارة أرامكس:

http://goo.gl/1JJxX2%20

رابط تحميل استمارة أرامكس:

http://goo.gl/vMp42E

ملاحظات هامة:

1- حاول أن تكون واثقا من نفسك أثناء المقابلة وحاول ألا تتوتر أو ترتبك.

2- اجعل إجاباتك على موظف السفارة واضحة ولا تتبرع بالإفصاح عن معلومة لم يسألك عنها.

3- حاول الإشارة بشكل غير مباشر إلى الروابط القوية التي تربطك ببلدك.

4- في بعض الحالات يكون من الأفضل عدم ذكر أنك لديك أقارب أو أصدقاء في أمريكا، لأنه قد يزيد من الشك فيك كمهاجر محتمل ولن تخرج من أمريكا مرة أخرى.

عدة روابط قد تفيد في تحضير نفسك للمقابلة:

https://goo.gl/A2bmFl

http://goo.gl/HJaHqq

http://goo.gl/RP8exF

بالنسبة لمتطلبات الصورة الشخصية يجب أن تكون مطابقة للمواصفات التالية :

1- صورة شخصية حديثة لم يمر عليها أكثر من ستة أشهر ويجب أن تكون أبعادها

5 X 5 سم.

2- يجب ان تكون الصورة ملونه وذات خلفية بيضاء.

3- يجب أن تكون واضحة ولا تكون غامقة أو باهتة اللون.

4- يجب أن تكون أبعاد الوجه بين 2.5 سم و 3.5 سم من أعلى الرأس إلى أسفل الذقن.

5- لا يمكن تعديل الصورة إلكترونيا، كما أن المسح الضوئي للصور القديمة ذات الخلفية البيضاء غير مقبول.

6- يجب التقاط الصورة بملابسك اليومية العادية، بمعنى عدم ارتداء أي نوع من أنواع الزي الخاص فيما عدا الزي الخاص برجال الدين، كما أنه ممنوع ارتداء أي غطاء للرأس إلا لغرض ديني مثل المحجبات والراهبات، ويجب ظهور الوجه بشكل كامل حتى أعلى الجبهة عند خط منبت الشعر.

7- ممنوع ارتداء النظارات غير الطبية أو الغامقة أو ذات عدسات ملونة، بالنسبة للنظارات الطبية أو أجهزة السمع أو الشعر المستعار أو أي شيء من هذا القبيل يجب أن يظهر في الصورة إذا كان يستخدم يوميا.

رابط لمتطلبات الصورة مع الشرح من موقع السفارة الأمريكية بالقاهرة:

http://goo.gl/q6Ygqz

فيديو من السفارة الأمريكية بالقاهرة يوضح كافة الخطوات السابقة للمراجعة:

https://goo.gl/QyMAJB

ختاما: هذا المقال يوضح طريقة الحصول على تأشيرة أمريكا من مصر لكن إجراءات الحصول على تأشيرة أمريكا قد تختلف قليلا من بلد عربي لآخر، لكنها بالنهاية شبه واحدة وتذكر أنه أثناء وقت المقابلة ستعرف نتيجة طلبك فلو تم رفضك سيتم إبلاغك في حينها ويُفضل عدم الدخول في صدام مع موظف السفارة حيث أن قراره لن يتغير بالمناقشة إذا قام بأخذ جواز سفرك فهو إشارة إلى أن طلبك قد قبل وأنك حصلت على الفيزا ، وسوف يتم إرسال جواز السفر إليك في خلال خمسة عشر يوما.

المقال الأول عن أنواع التأشيرات لأمريكا:

كيف تسافر إلى أمريكا وتستقر فيها

مقال: 20 معلومة مهمة عن أمريكا

https://goo.gl/jRB3Mw

المقال القادم سيكون عن الاستقرار في أمريكا بهدف الهجرة وأهم الطرق لذلك.

مصطفى الحسيني



إعلامي مصري مقيم بأمريكا

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