أيمن صادق يكتب: أوقفوا الإعدام في مصر المخروسة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام أكتب هذه السطور لعل صوتي يصل إلى العالم ويعرف ماذا فعل الانقلاب بشباب مصر وكيف صار الحال بعد عامين . .. يتبع.

أيمن صادق

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام أكتب هذه السطور لعل صوتي يصل إلى العالم ويعرف ماذا فعل الانقلاب بشباب مصر وكيف صار الحال بعد عامين من ذلك اليوم الأسود في تاريخ مصر 3/7/2013 .. وهو اليوم الذي انقلب فيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر .

هذه أرقام إحصائية حول أحكام الإعدام التي صدرت في مصر منذ الانقلاب العسكري حتى الآن عسى أن تساعدكم على تقدير حجم المأساة في بلدنا التي كانت تلقب (بالمحروسة):

1763مواطنا أحيلت أوراقهم للمفتي خلال عامين وثلاثة أشهر.

729 صدر ضدهم حكما بالإعدام

7 تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم في قضيتين مختلفتين.

441 محكوما عليهم بالإعدام ينتظرون قبول أو رفض الطعون المقدمة من هيئات الدفاع.

1758 من الذكور ، 5 من النساء شملتهم أحكام الإعدام.

246 تم قبول طعنهم وتعاد محاكماتهم.

35 أعيد محاكماتهم وحُكم عليهم بإحالة أوراقهم للمفتي مرة ثانية.

توزيع جغرافي لأعداد أحكام الإعدامات على محافظات مصر: (1219 المنيا – 235 الجيزة – 188 القاهرة – 35 شمال سيناء – 24 الدقهلية – 21 بورسعيد – 20 الشرقية – 17 القليوبية – 4 الإسكندرية).

هذه أرقام جوفاء لا تعبر بدقة عن حجم المأساة، وإن أردت الدقة في تقدير المأساة فلتفكر مليا وبروية وبصدق، كم عدد أطفال المحكوم عليهم وكم عدد زوجاتهم وأمهاتهم وآباءهم وجميع ذويهم، فكر كم عدد الأسر التي يلفها الحزن ويعتصرها الألم ليل نهار منذ صدور الحكم إلى أن يشاء الله، وكم هي كمية الدموع التي ذرفت وستذرف على ظلم هؤلاء الأبرياء، فكر في أحوالهم وكيف يتدبرون معيشتهم، هل ينامون ملء جفونهم مثلنا، هل يتلذذون بالحياة ويشعرون بطعم الفرحة والسعادة، هل يبتسمون، هل هل .. ألف سؤال وسؤال.

إن كانت دساتير العالم وكل مواثيق حقوق الإنسان وحتى غير الإنسان تتضمن مبدأ شخصنة الجريمة والعقوبة، أي أن العقوبة شخصية تقع على مرتكب الفعل المجرم، فإن الانقلاب يأبى إلا العقاب الجماعي – هذا مع فرض جدلي أن هؤلاء ارتكبوا جريمة – كل جريرتهم أنهم لا يرضون هم وذويهم بذلك الانقلاب.

ما يحدث هو عقاب جماعي لشعب بسبب دفاعه عن اختياره وحريته وكرامته، فاستحق أن يعدم جزء منه ويعتقل جزء آخر ويشرد ويطارد جزء ثالث.

أسر بالكامل تعاقب بأشكال مختلفة من العقاب فتجد محكوم عليه بالإعدام وابنه أو ابنته شهيد أو شهيدة وآخر معتقل وآخر مطارد والنساء أمهات وزوجات حيارى ثكلى وأرامل وغير ذلك.

أرأيت كيف هي مأساة مصر وشعبها، كل ذلك بسبب شهوة الحكم والسلطة والمال، تلك هي الحقيقة والمأساة وإن أردت كشف الغمامة عن عينيك فطالع الإحصاء العددي لأحكام الإعدام واضعا في خلفية عقلك الواعي حال ومآل ذوي المحكومين من أطفال ونساء وشيوخ.

لك الله يا مصر .. ليس لها من دون الله كاشفة.

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