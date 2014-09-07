قطر بلدة طيبة ورب غفور الكل فيها يامن حتى الطيور 2. والله احببتكى بعد وطنى ولولا حنينى لاقلت انى فيها مقبور 3. لم القى من اهلك غير المحبة وساندونى فى الحزن وفى السرور 4. اتزكر حينما جئت فيها ولقيت ترحيبا وودا فحببتهم بدون شعور.

قطر بلدة طيبة ورب غفور الكل فيها يامن حتى الطيور 2. والله احببتكى بعد وطنى ولولا حنينى لاقلت انى فيها مقبور 3. لم القى من اهلك غير المحبة وساندونى فى الحزن وفى السرور 4. اتزكر حينما جئت فيها ولقيت ترحيبا وودا فحببتهم بدون شعور 5. ولقيت شعبا يعشق اميرا وترا حبه فى كل شىء ووسط السطور

6. ويحمى ارضها جيش من الفرسان ويتلقون عنها سهاما عرايا الصدور 7. واميرا يسعى فى حوائج شعبه ابيا عزيز النفس بدون غرور 8. وسجل له العالم باسره فى كل الامور انه محبا وعاشقا لامته وعليها غيور 9. واعطى سيفه لنسرا قويا فتيا ليكمل المسيرة وسط النسور 10. ان وصفتها لك انشودة حب ووفاء من اميرا الى شعبا وجيش جسور

11. زهرة الخليج انتى ولولوة مكنونة وان رايتها ستعبر من اجلها كل البحور 12. قطر الخير سباقه فى كل نازله فهى كالقمر والكل من حولها يدور 13. دوما طاهره من دماء الابرياء حين اريق دمى بنفط (…) 14. وستبقى رمزا للثبات والشموخ عندما تنصل غيرك فى خسه وادار لنا الظهور

15. ووفى فارسك الجديد وعد قطعه اباه وانفذا القافلة واذن لها بالمرور 16. فتحية اعزاز واجلال لمن جاهد واسس هذه الدولة والقى البذور 17. لن ننسى فارسانبيلا استطاع ان يجعل لها فى كل ارض جزور 18. وعشت فيها واخذنى جمالها فسحرت وظننت انى فى الجنة وانتظرت بنات الحور

19. طبتى قطر وثبتا الله خطاكى ودائما تظل رايتك عالية فى قمم الصقور

مواطن مصرى

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