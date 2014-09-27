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فضل العبادات على النفس البشرية

27/9/2014

حول فضل العبادات على صحة المسلم وصحتة النفسية وعلى صحتة الروحية خاصة أقول إذا كانت الوقاية خير من العلاج كما يقولون فان الإسلام قد اثبت انه يعرف طبيعة النفس البشرية جيدا وما يؤثر عليها من صرا عات داخلها وخارجها.

وقد جاء الإسلام ليدرب النفس البشرية ويقيها بالتشريعات والعبادات مثل الصلاة وهو ركن هام في الإسلام ومعالجة النفس البشرية من الهموم الحياتية والانفعالات والغضب وان الصوم والصلاة تقينا من تلك الصراعات ومكافحتها فالصوم يدرب الإنسان على مقاومة النزاعات والشهوات ويمنح النفس الطمأنينة ويعطيها رصيدا من الإرادة والعزيمة.

وإذا كان الأطباء الآن يؤكدون أن علاج التوتر العصبي والأمراض النفسية عن الطريق الروحي والفكري ينجح بالتحليل النفسي أو كما يسمونه الأطباء النفسيون بالجلسات النفسية والروحية وهو أن يجلس المريض أمام الطبيب أو المحلل النفسي ويفدى إليه بمشاكله وهمومه فتطيب نفس المريض.

أما الإسلام بأركانه الخمسة التي يقوم بها المسلم فيدعوا الإسلام البشر بالتقرب من الله سبحانه وتعالى بالدعاء في صلاتهم وقيامهم مصداقا لقوله تعالى " وإذا سالك عبادي عن فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني " صدق الله العظيم.

ونستخلص من كل ذلك إن مناجاة الله سبحانه وتعالى تبعث الطمأنينة والسكينة في نفس الإنسان وتطلق الشحنة الحبيسة في صدره وتهبه من رحمة الله ما يتغلب به على مشاكله وهمومه وأيضا من العلاجات في الإسلام العمل والسعي وراء الرزق وأيضا الرياضة البد نية وقت الفراغ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " وما على أحدكم إذا ألح عليه المهم والحزن والضيق من ذات اليد أن يتقلد قوسه " وهو ما يسميه علم النفس الحديث بالعلاج الوظيفي اى العلاج بالعمل.

وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام " سافروا تستعفوا " وهذا معناه أن في السفر أكثر من فائدة نفسية للإنسان وأيضا من العلاجات النفسية للتوتر والقلق الرضا بالواقع فيقول الله سبحانه وتعالى " وعسى إن تكرهوا شيئا وهو خير لكم " صدق الله العظيم.

وكذلك يدعو الإسلام إلى عدم التسرع والتطرف والانفعال والغضب " والكاظمين الغيظ " ويدعو الإسلام أيضا إلى ترك الحقد والغل وان يصفح الإنسان ويتسامح إذ يقول الله تعالى " وان تعفو اقرب للتقوى " صدق الله العظيم.

وأخيرا أقول … أن الإسلام هو العلاج والحل الامثل الأكيد الناجع لجميع الأمراض النفسية والعصبية والهموم الحياتية فمن لا يشفيه القرآن فلا شفاه الله ومن لا يكفيه القرآن فلا كفاه . فسارعوا وصابروا إلى طاعة الله ناجين بأنفسكم قبل أن ياتى يوم لا رجعة فيه . والله بما تفعلون عليم.

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