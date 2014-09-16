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تنظيم الدوله الإسلامية

16/9/2014

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الان امريكا تقول انها تريد ان تقضي على ما يسمى داعش هاذه مسرحيه محزنه هم يضنوا انا الشعب العربي ساذج سوفا يصدق هاذه الكذبه.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الان امريكا تقول انها تريد ان تقضي على ما يسمى داعش هاذه مسرحيه محزنه هم يضنوا انا الشعب العربي ساذج سوفا يصدق هاذه الكذبه داعش ليست سو دميه تتحرك تحت اومر اوربيه من اجل القضاء على العراق والاسلام.

استيقضوا يا عرب لقد قسمو العرب الى دول ولان يريدو ان يقسموا هاذه الدول ايضا.

رسولنا يقول في الاتحاد قوه لكن نحن نسينا هاذا وهم طبقو هاذا على انفسهم وعملو هكس هاذا علينا

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