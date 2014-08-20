لماذا لم يتعلم الفلسطينييون من الإسرائيليين

هل كنتم حقا تنتظرون أن يسمح لكم الصهاينة بفتح ميناء او رفع الحصار المعد لهدف محدد منذ سنين وهو نزع السلاح من المقاومة في غزة ؟!! هل صدقتم بعد كل الذكريات المؤلمة في جولات لا تنتهي مع الاسرائيليين جولات كلها خداع وأكاذيب ومغالطات وخوف مجنون لن ينتهي.

هل كنتم حقا تنتظرون أن يسمح لكم الصهاينة بفتح ميناء او رفع الحصار المعد لهدف محدد منذ سنين وهو نزع السلاح من المقاومة في غزة ؟!! هل صدقتم بعد كل الذكريات المؤلمة في جولات لا تنتهي مع الاسرائيليين جولات كلها خداع وأكاذيب ومغالطات وخوف مجنون لن ينتهي إلا بتسليم كل فلسطيني السلاح واستمرار الاستيطان بشراسة وعلى قدم وساق وزويكم بالتدريج في أطراف المدن وفي بقع محتشدة السكان تعتمدون فيها فقط على إسرائيل وتسهيل الهجرات لكم بلدان ودول من تلك التي تحكم العالم بيد الصهيونية العالمية او صديقة لها.

أنتم رغم كل السنوات والتاريخ لا تستطيعون أن تشعروا بهذا الفزع والقلق الإجرامي في نفوس الاسرائيليين تجاهكم ومن وجودكم وذلك الطمع الشرس الملح في استيطان فلسطين والتي هي حقهم المغتصب من قبلكم.

أنتم لا تشعرون بهذا الهدف السامي والايماني الذي ينهشهم من أعماق عقولهم وقلوبهم متمنين زوالكم وانتزاع أي قوة لديكم مهما كانت بسيطة كهدف سامي يجب تحقيقه لشعب الله الذي يجب ان يسود،أنتم تعيشون وفق ما تشعرون به فقط ووفق ما ترون به العالم بأنه لا بد سيعترف بحقكم العادل كان الحل يسيرا وسهلا جدا.

لم تكن تلك الحروب والاعتداءات على المقاومة بشكل مباشر فجيش اسرائيل الحالي لا ينتصر ابدا على مقاومة رجال أفذاذ ولكنها كانت في الحقيقة على الشعب في غزة ولتستنفذ المقاومة جزءا كبيرا من قوتها ثم جرهم للعبة المفاوضات المعروفة والان الشعب المتعب يريد فقط ان يعيش وكل هذا جزء من سلسلة مؤامرة جهنمية أجزم أن حكومات مصر واسرائيل والسعودية والامارات قد وضعت تصورات وتحركات لنهايتها.

وفي الوقت الذي كان فيه الحل الوحيد يسيرا وهو النافع وحده مع دولة كإسرائيل كان الجميع يتجنبه ويصف السلطة الفلسطينية بالحكيمة.. كان الحل بنشوء خلايا سرية منظمة تفجر وضعا مريبا ومخيفا في الضفة والقدس تنظيم يعتمد السرية حتى بين اعضاءه ـ اقرأوا عن (أرغون) عدوكم جعلوها تعتمد اساليب عجيبة في التفجير كعربات الربوتات والمجاري وصناديق القمامة تجعل اسرائيل تخاف ان تخسر ما كسبته في اوسلو.

المستوطن ليس مدنيا بل جزء من مكونات الاحتلال التنفيديةعلى الأرض فهو سالب ارض وحقوق فلسطينية هو آلة منفدة ومؤمنة ومكملة لهدف الاحتلال الصهيوني. ستعتقل اسرائيل الكثيرين وهذا ليس بجديد على الاقل لن يكون بدون ثمن او فائدة.

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