شهادتى على المجزرة

يوم 14 -8 -2013 الساعه 2 بليل بعد اما رجعت انا أحمد عبدالرحمن وصديقى الشهيد باذن الله أحمد يوسف كنا عند طيبة مول كنت قاعد انا وهو ف التأمين كل اللى كان معانا…

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