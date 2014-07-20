غزة تنادي اين معتصمي

غزة تنادي أين معتصمي بني العروبة والإســـلام مالكمــو نمتم وهذي شعوب الأرض لم تنم ماذا دهاكــم؟…

غزة تنادي أين معتصمي بني العروبة والإســـلام مالكمــو نمتم وهذي شعوب الأرض لم تنم ماذا دهاكــم؟ أفي أذانكم حمـــم اعيذكم من وبال الوقر والصــــمم بني العروبة هلا تسمعون صدى صوت غزة ينادي أين معتصمــي أين الحماة أباة الضيم هل علموا بما أقاسي من الويلات والنقـــــــم أين الليوث وقد أضحى عرينهمو مهددا من ضباع الغاب والأجـــم الله أكـــــــبر غزة هاشم نائحــة تدعو وما من مجيب جد مضــرم الله اكبر أطفال غزة تصرعهــا جيوش يهود تلكم اجبن الأمــــــم دم الشبــاب ودم الغيد قد جريــــا أفدى العيون البواكي ادمعا بدمـي بني فلسطين أنــــــي قد عهدتكمو أبر من غيركم بالجار والرحــــــم أنتم ليوث الوغى إن ثار ثائرتها من مثلكم بين أهل المجد والشمـــــم وأنتمو يابني الأردن دأبــــــكمو صنع الجميل وحفظ العهد والذمــــم ويا اهيل العراق الضاربين لنـــــــا أسمى مثال عن الإقدام والهمــــــــم يامعشر العرب من بدو ومن حضر من ساكني مصر أو من جيزة الهرم هذي غزة تناديكم بمحنتهــــــــــــا نـــــــــــــــداء مختنق من شدة الألم ما عذركم عندها إذ تستغيث بكــم ولا تـــــــــــــــغيثونها بالفعل لا الكلم قد تكتبون احتجاجات مطولــــــة وتضـــــــــربون وهذي حيلة العدم استغفر الله من قول بـــــلا عمل لقــــــــــــــد نسبت به نسلا لذي عقم دعو الكلام وسيروا تحت رايتكم وأنقذوها من المستعمر النهـــــــــــــم وعلمو اليهود أن العرب لم يهنوا ولكن تسامحهم نوع من الشيــــــــــم.

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