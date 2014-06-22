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مشاركة من مدونة القارئ ناصر: الفساد القانوني

22/6/2014

كل مسؤلي العالم عندما تذكر على مسامعهم كلمه فساد يستلون افضل الكلمات المنمقه والقوانين لمحاربته هكذا يدعون ولكن ابتدعو فساد يماشى وقوانينهم وأكبرها الحصانه الدبلوماسيه.

كل مسؤلي العالم عندما تذكر على مسامعهم كلمه فساد يستلون افضل الكلمات المنمقه والقوانين لمحاربته هكذا يدعون ولكن ابتدعو فساد يماشى وقوانينهم وأكبر هذه القوانين الحصانه الدبلوماسيه، وهي عدم قدره محكمه شخص ما الا بشروط لا تنطبق الا بموافقه الرئيس أو ضغط الرئيس ادا اراد وهدا العمل تتبعه الدول الناميه والمتقدمه.

أما العنوان التاني فهو المسمى النثريه المكاتب او منصرفات فالكل معروف راتبه من رئيس الدوله حتى المراسل اما ما يتقاضاه المسوؤل من حوافز او بدل سفر او اقامه، فهاذى ما لا يمكن لاحد تحميل المسؤول تكلفه هده الامور كما ضهر عند الحد الاعظم من المسؤولين لقب مسؤول رجال اعمال فهدا المسؤول مساهم هو او دو صله قرابه في تلك الشركه او تلك فتاخد هده الشركه حصه الاسد من مشاريع الدوله.

والانكا انه يتم التغاضي عن اخطائها في تنفيذ المشاريع ولادها ولامر ان المسؤول يكون دفع ثمن شرلكته في هده الشركه فقط كونه مسؤول وله علاقات تمنح الشركه اموال دون منافسه حقيقيه.

ومن أهم أنواع الفساد ضرب الإنتاج الوطني وخاصه الزراعه متلا حصلت هده في بلدي ان احد وزراء الزراعه كان لدي اخوه شركه استيراد فوافق على استيراد عدد كبير من ماده زراعيه معينه وبعد التوقيع خرج الوزير ببيان صحفي قال فيه انه تم من الان وصاعدا لن يوافق على استيراد غرام من الماده سين مع العلم انه قبل القاء الصحفي بدقاق كان قد اغرق السوق بنفس الماده،

واهم دالك كله فساد الاحتكار مثلا اصحاب تعبئه الغاز او مكاتب السيارات او تعبئه الوقود او الوكالات وشكرا

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