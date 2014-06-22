مدونة القارئ رمضان المصرى: الفساد من الاحتلال

فى زمن الاستعمار كان الفساد منتشر والاقطاع نتيجة فساد. منذ عشرين عام او اكثر قالوا لى انهم محتلون وانهم يغزو عقولنا ويتدخلون فى مناهجنا الدراسية.

فى زمن الاستعمار كان الفساد منتشر والاقطاع نتيجة فساد. منذ عشرين عام او اكثر قالوا لى انهم محتلون وانهم يغزو عقولنا ويتدخلون فى مناهجنا الدراسية .قلت ليست مقتنع والعيب فينا.واخيرآبعد رحلة سفر ظهر لى بعد الحقيقةفيما يقول والمبالغة.

وكان اللوم الاساسى كلة على الآلية وهم من يديرون الدول .كان المثل الايحابى الفساد والرشوة يبدو يد خفية تساعد على انتشارة. حيث بدأ قهوتى وقبلها مجاملات أى العملية ممنهجة ومبرمجة حتى وصلت لكل شيئ وكل منصب من القمة والقاع والقضاة طالتهم الآفة.

وفى اتجاة آخر عمل ممنهج هوفى فقر وزيادة اسعار واغراء مطلبات الحياة ومن لم يشارك فهو اما يحارب ويقصى او يتهم اويعيش محروم .وكان السبب الاساسى لسقوط مرسى هوالفساد فهذارجل يحصل على قهوتة واخر رشوة وشرطى مركزة يعطى لة الحق فى استعباد الناس والتقرب ألية فى عوزة ومصلحة او كرت المستشار.

الكل منغمس اما صامت اوخائف والافضل لة استمرار الفساد .كانت كلمة خطاب مرسى خير اختصار ودليل رجالآ لايقبلون الضيم لاينزلون أبدآ على رأى الفسدة ولايعطون الدنية ابدآ من وطنهم شرعيتهم ودينهم.

والسبب فى صمت العالم مدعى الحرة على انقلاب مجموعة عسكر فى الجيش طمعآ فى السلطة وكانوا مشاركين فى السلطة المخلوعة. لن يصلح حال مصر فى يوم وليلة ودون ثمن. كم من الوقت تغلغل الفساد الممنهج اى المحتل فى فروع الوطن ليكون بمثل هذا الحجم وكم يحتاج لتقلص من الوقت.

(الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ) واعلم ان ربك بالمرصاد.

وان الايام دول لن تدوم إلا للحق والعدل وهذا ماتعلم من التاريخ والكل زائل ويبقى وجة ربك ذو الجلال والاكرام.

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