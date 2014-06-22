قصف الجيش العراقي لمدينة الموصل السكان في خطر

منذ يومين ومنطقة حي 17 تموز والمناطق القريبة منها تحت تهديد الجيش العراقي لقد امر الجيش سكان هذه المناطق بترك منازلهم لأن هذه المناطق ستقصف للقضاء على داعش.

منذ يومين ومنطقة حي 17 تموز والمناطق القريبة منها تحت تهديد الجيش العراقي لقد امر الجيش سكان هذه المناطق بترك منازلهم لأن هذه المناطق ستقصف للقضاء على داعش وما يشابهها.

والمشكلة الناس شُرد وحتة لم تو فر هذه الدولة الميمونة الامان للاهالي ليصلوا الى اقرب ملاذ آمن تصور النساء والاطفال مشردون وحتى لايُسمح لهم عبور الجسر للذهاب الى الجهة الثانية الاكثر امانا بالله كيف تفسرون هذا الامر.

رجاءاّ رجاءاَ ياقناة الجزيرة نرجو القاء الضوء على هذه الاحداث على الاقل من اجل حماية المدنيين وخاصة ان الحرارة عالية جدا والناس في العراءبينهم الكثير من الاطفال والنساء وكبار السن.

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