على الجميع المساهمة في ايجاد حل للمشكلة السورية

السلام عليكم الشعب السوري يعيش في محنة من حوالي ثلاث سنوات والاوضاع لا تخفى على احد والحل اولا واخيرا اكيد هو من عند رب العالمين والمطلوب هو الامل من الله سبحانه وتعالى.

السلام عليكم الشعب السوري يعيش في محنة من حوالي ثلاث سنوات والاوضاع لا تخفى على احد والحل اولا واخيرا اكيد هو من عند رب العالمين والمطلوب هو الامل من الله سبحانه وتعالى وثم من حكام وحكومات العالم باسم الاديان السماوية وباسم الانسانية ان يساهم الجميع في المساعد على ايجاد حلول ولو جزئية للوضع السوري والحلول هي 1-المطالبة الرسمية لدول العالم والمنظمات الدولية كافة التدخل السريع وفرض حلول وقيود لكل ما يدور في سوريا 2-تسهيل الحركة على الشعب السوري وخصوصا العائلات والشعب السوري شعب يحب العمل ويتعايش مع الحياة بكل حالتها ويجب ان ينتبه العالم اجمع بانه اكثر خمسين بالمائه من ابناء سوريا لم يكمل تعليمه وهذا العدد انقطع عن الدراسة مضطر الى العمل ومنهم من سبقه زملائه اكثر من ثلاث سنوات وانني اذكر بان هناك اكثر من مليون طالب فقد نصفهم التعليم فهذا النصف سيقبل منه ستون الى سبعون بالمنه بان يكون عامل والباقي سيتجه بسبب ما يراه من احداث ان يمشي في المجهول فهذا وضع يجب ننتبه الية الجميع ولهذا انني ارجو من الله وثم من حكام الدول العربية عامه والخليجية خاصة باعطاء العامل السوري الاولوية ليكون معيل لاهله وذويه صحيح يوجد مساعدات ولو ضعيفة تشكروا وتؤجروا عليها ولكن المساعدة الحقيقية ان يفضل السوري على غيرة من العماله للاوضاع التي لا تخفى على احد والحمد لله بان دول الخليج يوجد فيها الامن والامان ونرجوا من الله ومن الحكام والمسئولين في دول الخليج العربي بان يعطوا الاولوية للعامل السوري لان الشعب اصبح بحاجة ماسة للعمل والسبب ان الثلاث سنوات التي مضت على السوريين من كان يملك ال 100000 ليرة سورية او ال 1000000 ليرة سوري اقصد عامة الناس فقد صرفها فما هو الحل اما التسول او العمل خاصة ان الوضع السوري ماضي في المجهول الله اعلم هل ينتهي في يوم او شهر او سنة اواكثر الله اعلم ويجب ان لا ننسى نعم رب العالمين علينا وان الله بعون العبد ما دام العبد بعون اخيه والعون المطلوب المساعدة على تامين فرص العمل وجزاكم الله خير جزاء

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