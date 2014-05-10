الرسالة لإخواننا المسلمين في سوريا ومصر والصومال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم تحيه طيبه لموطفي قناة الجزيره كلهم، هذه هي أول مره أشارك معكم أقول إن الشعب السوري يعيش في محنه حلال ثلاث سنوات والشعب المصري كذلك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أقدم تحيه طيبة لموطفي قناة الجزيرة كلهم هذه هي أول مرة أشارك في قناة الجزيرة أقول إن الشعب السوري يعيش في محنه خلال ثلاث سنوات، والشعب المصري كذلك يعيش في محنه من بداية 7/2013.

(رسالتي لإخواننا المسلمين في كل فج عميق) أن يحملو مسؤوليتهم أمام الله والتاريخ والعالم وأن يوحدو صفوفهم في كل مسأله.

الشعب الصومالي منذ 1990 للآن يعيش في محنه وفي اضطهاد سري (رسالتي إلى الشعب الصومالي) القبليه القبليه دعوها فإنها منتنه مفتنة وكونو قبيله واحده وتوحدو فيها.

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