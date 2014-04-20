فصل الخريف: يعد مرحلة انتقالية بين فصلين تتغير فيها الأوضاع الجوية والبيئية وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا في هذا الفصل..

فصل الخريف: يعد مرحلة انتقالية بين فصلين تتغير فيها الأوضاع الجوية والبيئية وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا في هذا الفصل، ويكثر في هذا الفصل هجرة الطيور التي تقوم ببحث عن الموئل المناسب خلال أوقات معينة من هذ الفصل فعلا فقد أصبح فصل الوطن العربي الخريف لأ…

1) نحن بمرحلة انتقالية من الباطل للحق إن شاء الله.

2) وكمان تغيرت فيه الأوضاع السياسية

3) وانخفضت فيه درجات الضمير والإحساس بطلنا نحس لأنه ما في حرارة كلة برد تجمد قلبناعن الإحساس وعقلنا عن التفكير لأنه تعودنا عاللي بصير بسوريا وفلسطين والعراق وليبيا واليمن والسودان ولسا كمان.

4) وصح هينا شايفين كتير ناس عم بتهاجر بس ياريت لقت مأوى مناسب بس بدهم يعيشوا … وأكثر شي غريب بالهفصل

إنه :فصل التأمل والتذكر والتفكير , بأسلوب تاني إله إحساسين في مين بحس إنه فصل رومانسي ومنظر الأوراق المتساقطة كتير حلوةبس ما بعتقد في شي أمرحلو بالوطن العربي نفرح مشانوا … ناس بتحس إنه جو من الكآبة والتعاسه والذبول وخصوصا منظر اوراق الشجر المتساقطة تضفي على النفس الحزن والآسى ونحن عايشين هاد الوجه .. اطفال ونساء وشباب ورجال عم بيسقطوا على الأرض متل الورق بس اللهم إنهم مع شي زيادة وهو الدم والحروب المشتعلة بالهوطن… بس لازال الأمل موجود بإذن الله وزنود الأحرار والرجال الثوار وبقولها كلمة والكل يسمع ما بضيع حق وراه مطالب وبهاد الشي الأصح يسموه الخريف العربي لأنه بعد هاد الخريف إن شاء الله بيجي الربيع

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