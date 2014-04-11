آفة المفاوضات ومخاطرها على الامة الاسلامية… (الجزء الاول)

آفة المفاوضات ومخاطرها على الأمة الإسلامية… التفاوض هو عملية يلجأ إليها طرفان أو أطراف للتفاهم على مصالح يشتركون أو يريدون الاشتراك فيها، أو يختلفون عليها، و ذلك بهدف الوصول إلى حلول تحقق أقصى حجم ممكن من المصلحة التي يسعى لأجلها كل طرف.

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