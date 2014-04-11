آفة المفاوضات ومخاطرها على الامة الاسلامية… (الجزء الاول)

آفة المفاوضات ومخاطرها على الأمة الإسلامية… التفاوض هو عملية يلجأ إليها طرفان أو أطراف للتفاهم على مصالح يشتركون أو يريدون الاشتراك فيها، أو يختلفون عليها، و ذلك بهدف الوصول إلى حلول تحقق أقصى حجم ممكن من المصلحة التي يسعى لأجلها كل طرف.
آفة المفاوضات ومخاطرها على الأمة الإسلامية… التفاوض هو عملية يلجأ إليها طرفان أو أطراف للتفاهم على مصالح يشتركون أو يريدون الاشتراك فيها، أو يختلفون عليها، و ذلك بهدف الوصول إلى حلول تحقق أقصى حجم ممكن من المصلحة التي يسعى لأجلها كل طرف، و بأقل كلفة أو ضرر ! و حجم المصالح التي يمكن لأي طرف تحقيقها خلال المفاوضات تتعلق بمدى رجاحة كفته في ميزان القوة بين الأطراف المفاوضة. و حين تكون قوة الأطراف المفاوضة متقاربة يتعلق كسب طَرَفٍ ما للمفاوضات بمدى حنكته السياسية و قدرته على المناورة و التفاوض ! و قيمة المصلحة و نوعها التي يسعى المُفَاوِضُ لتحقيقها تتعلق بما إذا كان يحمل فكرا و مبدأً، و بنوع الأفكارأاو المبدأ الذي يحمله، و مدى إيمانه و التزامه به! فالمبدئي يضع خطوطاً حُمر على مجموعة قيم و مصالح جوهرية، حيوية، لا يسمح البثة القُرْبَ منها، و لا يجعلها أصلا مجال نقاش او تفاوض، و تشكل بالنسبة له مسألة حياة أو موت، …. يخوض الحرب منأاجلها و لا يقبل حياةً بدونها !!! فالمبدئي يضع أهدافاً واضحة و محددة يريد تحقيقها، و لا يجعل المفاوضات الوسيلة الوحيدة أو الأساسيةأاو الأرجح لتحقيق ذلك، …. و لا يلجأ إلى التفاوض باي ثمن أو تحث اي شروط، …. لا بل لا يقبل بالتفاوض إلا تحت شروط واضحة صريحة يضعها هو ، … و لا يقبل بالمفاوضات إلا إذا كان يرى فيها حظوظا معقولة لتحقيق مصالحه! و بالتالي لا يقبل مثلا بما يسمى “مفاوضات دون شروط مسبقة” !! … فالإنسان اللامبدئي و الضعيف هو الذي يقبل بما يسمى مفاوضات دون شروط مسبقة، … فهي في الحقيقة مفاوضات بدون شروطِهِ هو و لكن بشروط مسبقة للطرف الآخر أو للأطراف الأخرى المتفاوضة ضده !! … و بالتالي فليس هناك شيئ اسمه مفاوضات بدون شروط مسبقة، و إلا لأصبحت مفاوضات عبثية بدون أهداف، و لتسلية فقط !! و اللامبدئ و الضعيف و الساذج هو الذي يظن إنه يحقق مصالحه بالمفاوضات فقط و يعلق كل شيئ عليها و يربط مستقبله بها. ففي هذه الحال فهو يدخل المفاوضات ليس كطرف مفاوض، بل كأسير او عَبْدٍ يتلقى إملاءات لما ينتظر منه خصمه او خصومه القيام به! …..
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