دلالة السيناريو الحتمى

كل ما حدث فى مصر منذ 3 يوليو أى بيان السيسى الترجمة الحرفية له هو صراع سلطة. وانقلاب عسكرى…

كل ما حدث فى مصر منذ 3 يوليو أى بيان السيسى الترجمة الحرفية له هو صراع سلطة. وانقلاب عسكرى فى صورة ثورة مضادة لثورة يناير. وتوالى الاحداث …. فى الحصول على الهدف وهوالسلطة. وعلى النظام الحالى شيء من التروى والتريث لأنه لوغرق المركب سيكون نهاية حتمية لمصر بل سيناريو الجزائر هو البديل والمنتظر لن يرحم التاريخ مع الشعب قيادة الجيش الحالين وايضآ من هم فى الجيش المصرى من ضباط وجنود سوف ينفلت الوضع وهم اولى بيهم قبل الشعب. ولوبعدنا عن الغباء الحالى. فإن افضل سيناريو هو ان يكون رجل مثل عمرو موسى عضو انقلابى يكون رئيس لمصر لمدة اربع سنوات. ثم يستلم السيسى الرئاسة ويتحقق حلمه وساعته الاوميجا. هوكشخص ارى انه غير صالح لحكم مصر ويكفيه شبرا كحاكم بل هواستنساخ لمبارك. واذا اندفع وصدق الاعلام واصبح رئيس لمصر سواء تعيين او انتخاب فمصر وقعت لن تقوم إلا بنهايتة او ثورة جديدة على مستبد قاتل.

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