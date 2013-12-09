الازمة فى مصر صراع ومصارعة

عندما تصل أزمة فى دولة لمستوى المصارعة.دولة عاشت قرون وليس عقود من الاستبداد حتى ان اول رئيس منتخب…

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