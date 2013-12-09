الازمة فى مصر صراع ومصارعة

عندما تصل أزمة فى دولة لمستوى المصارعة.دولة عاشت قرون وليس عقود من الاستبداد حتى ان اول رئيس منتخب…
عندما تصل ازمة فى دولة لمستوى المصارعة. دولة عاشت قرون وليس عقود من الاستبداد حتى ان اول رئيس منتخب فى عمرها منذ النشاة هو الدكتور مرسى يدلل على مايحدث . مصر فى صراع مع الديمقرطية والظلم والاستبداد والحهل والامية .وتصارع السياسين على السلطة وانكروا الصناديق فاستغل العسكر الذى هو فى حالة استكانة وليس امامة عدو يشغلة فيريد يهرب من الميرى ليصل لمنصب مدنى او يحصل على بزنس ومال وهو ماوقع فية الجيش المصرى حيث ترك مهمة القتال واشتغل اما بالسياسة او البزنس وهو هدف ومستنقع رسم لة . كما كان قبل الهزيمة صراع المشير مع الرئيس فى السياسة . وانقسمت كل مصر فى السياسة بل وانقلبت كل مصر وحدث انقلاب عسكرى يريد الوصول للسلطة ويكون استنساخ لمبارك وهو المطلوب خارجيآ . وزاذ الطين التيار المدنى يصارع التيار الاسلامى واستوى على السلطة مع العسكر فانقسم ليبرالى البرادعى ومن معة يسارى شيوعى ومدعى الناصرية . والفلول .ومعهم العسكر وانقسم العسكرومااداربالداخل وموقف القادة الميدانين . و ظهر رقم فى المعادلة والانقسام وهو وزير المخابرات العامة السابق والمعزول من مرسى حيث رشحة اصحاب المصالح وخصوصآ السيسى رجل انقلابى لايؤمن عقباة ولايلدغ المومن مرسى مرتين كما المثل على الفاسدين لايلحس من بصق مرةاخرى .سقط الجميع فى مصارعةعلى السلطة ووصولوا لمستوى المصارعة الهابطة.واتخذوا من سياسة بوتين كتالوج لهم.ولم يصلوا للمستوى حيث انة استغل الصناديق ومادة دستورية اى اتبع الآليات الدستورية .آليتهم الترويع والتخويف والبوليسية .اريد تفويض لضرب الشعب ولغى دولة القانون .بوتين ظهيرة المافيا والسيسى ظهيرة بلطجية الشوارع . الحل للازمة ونهاية الصراع الاحتكام للشعب والصناديق لكى تنتهى المبارة وصفارة الحكم حتى المصارعة لها قوانين وحكم .
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