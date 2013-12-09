إمارة العسكر

أنا لست إخوانيا، ولا سيسيا، أنا مسلم مصري عشت عمري وشبابي أحلم بزوال نظام حسني مبارك، لأن هذا النظام…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله

أنا لست إخوانيا، ولا سيسيا، أنا مسلم مصري، عشت عمري وشبابي أحلم بزوال نظام حسني مبارك، لأن زمنه كما يعرف البعض مبني على المحسوبية، والرشوة، والغش، وتسيد البلطجة. ولما زال هذا النظام أحسست أن المصالح الشخصية هي التي تحرك ذوي رؤوس الأموال، وجدوا فجأة كراسي الحكم فارغة، فجعلوا شغلهم الشاغل السلطة. كمان أنا في رأيي أنهم لا يحبون مصر هم يحبون أنفسهم فقط.

كل منهم يشتهي الحكم لا لمصلحة الشعب، بل لاستغلال الشعب، وبالاستعانة بضعاف النفوس ومخربي الذمم، وما أكثرهم اليوم يبسط نفوذهم ويكمموا كل الأفواه المؤيدة والمعارضة ينشرون الانقسام داخل المجتمع الواهي الذي جهل الأمور ونجد من يدافع وبكل قوته عن شيء هو غير مدركه، ولا يعرف عنه غير الصور والتلفزيون والإعلاميون. دم وقتل وسحل ويتامى وأرامل مش مهم المهم نصل للهدف وهو بث الكراهية بين الناس وبين بعض (والله المستعان) نبغي مصر رائدة الأمة العربية كما كانت وليست مصر التي تنتظر المساعدة من هذا وذاك لهم كل الشكر ولكن لن نريد أن نعيش بهذه الطريقة التي سئمناها.

آسف على الإطالة والسلام على من اتبع الهدى.

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