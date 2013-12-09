أغنية لرابعة العدواية

رابعة يا رابعة * يا العداوية * يا رمز الشجاعة *
ويا رمز البطولة * والوطنية * عزلو ا رئيسنا *
رابعة يا رابعة * يا العداوية * يا رمز الشجاعة * ويا رمز البطولة * والوطنية
عزلو ا رئيسنا * والقيادات * وسجنوا الباقي * في المعتقلات
وروحنا ننادي * بالشرعية * في ميدان رابعة * العداوية * ومصر دولة إسلامية
صمنا وصلينا * وكمان دعينا * بأرض رابعة * العداوية * ودايما بنقول * إنها واقفة كلها سلمية
إعلامنا فاسد * ومع النظام * وخفي الحقيقة * ف كل الكلام * والظلم واضح * في القنوات *والفضائيات * ولميس ووائل* وولاد أديب * والمزيعات* قلبوا الحقيقة * وشيطنونا * وشوهونا * علشان وقفنا * بأرض رابعة * العداوية
و اتهمونا * وقالو ا علينا * إن نحنا جماعة *إرهابية * علشان وقفنا * بأرض رابعة *العداوية * سبوا نسائنا * الطاهرات* والعفيفات * وقالوا عليهم *دول ساقطات * ومين اللي قالها * إلهام وليلي * وبنت الدغيدي* والفنانات ..
رابعة يا رابعة * يا العدوية * يا رمز الشجاعة * ويا رمز البطولة * والوطنية
واخواتنا جونا * من الجيش والشرطة * وضربونا * بالطيارات * والدبابات * وبكل أنواع الطلقات خرطوش وآلي * وكله حي * وبالغازات * وقتلونا * وحرقونا * وجرفونا * بالجرفات
قتلوا اللي سجدوا * في الصلوات * وحرقوا المساجد * والعيادات * وكل اللي واقف في ميدان رابعة العداوية * قتلوا الآلاف * ومفيش ولا واحد * م اللي قتلوهم * كان شال في إيدوه ولا بندقية
وابني الوحيد * مات بالرصاص * ومين اللي قتله * أخوه المسلم *وقالوا عليه * ده من الأنجاس
وكل جريمتهم إنهم كانوا في ميدان رابعة العداوية
رابعة يا رابعة * يا العداوية * يارمز الشجاعة * ويارمز البطولة * والوطنية
وراحم بيوتهم * وهدموها * ودمروها * ونهبوا منها * كل الثروات * علشان ما رفعوا
شعار رابعة * العداوية
وميزان أضانا *مال ع الشيمال * وحكمة باين * فيه انتقام * سابو اللي فسدوا * وخربوا البلاد وظلموا العباد * باعوا الأراضي * ونهبوا البنوك * والشركاات * وسابوا اللي قتلم * وسابو اللي حرقوا وبرؤهم * وسجنو كل اللأبرياء * ويعذبوهم * بكل السجون * والمعتقلات
وربنا شايف * وهو عارف * مين اللي ظالم * مين اللي غادر * ومين اللي خان *ومين اللي هما البلطجية * رابعة يا رابعة * يا العداوية * يا رمز الشجاعة * وبا رمز البطولة * والوطنية
مع تحيات / صلاح حسنين
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