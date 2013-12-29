العالم العربي و الفوضى

في الوقت الذي يقوم فيه الكيان الصهيوني بمزيد من اغتصاب الاراضي الفلسطينية ويقوم باغتيالات ومذابح في غزة…

في الوقت الذي يقوم فيه الكيان الصهيوني بمزيد من اغتصاب الاراضي الفلسطينية ويقوم باغتيالات ومذابح في غزة، يقوم المجرم بشار بذبح شعبه مستعملا كل الأسلحة المحرمة بمساندة مليشيات طائفية مقيتة ممولة من طهران بأسلحة روسية صينية و مباركة غربية، بعد أن ابتلعت العراق ودمرت ونصبت في الحكم عصابة إجرامية لم تقدم للبلد سوى التفجيرات والقتل والفساد. دول الربيع العربي التي أعطت أملا لتغيير واقع الأمة تشكو إلى ربها من عصابات اجرامية تقود ثورات مضادة ممولة من المال العربي، والذي تتحكم فيه بنوك صهيونية وينفق لمحاربة ارادة شعوب المنطقة. وقد كانت مصر الدولة المحورية ضحية تلك المؤامرة وأصبح اليوم الوطن العربي مهددا في أمنه القومي ووجهت قوة السلاح الى صدور أبناء الوطن الشرفاء الذين حاولوا تغيير واقعا عفنا ساد لعقود من الزمن. وما زال الصراع بين القوى الفاسدة المتثلة في الدولة العنيقة بالتحالف مع النخب العفنة والعسكر من جهة والشباب الثائر في المتمسك بالسلمية في الحالة المصرية والسلاح قي الحالة السورية.

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