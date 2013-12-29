البث الحي
مدونات

العالم العربي و الفوضى

29/12/2013

في الوقت الذي يقوم فيه الكيان الصهيوني بمزيد من اغتصاب الاراضي الفلسطينية ويقوم باغتيالات ومذابح في غزة…

في الوقت الذي يقوم فيه الكيان الصهيوني بمزيد من اغتصاب الاراضي الفلسطينية ويقوم باغتيالات ومذابح في غزة، يقوم المجرم بشار بذبح شعبه مستعملا كل الأسلحة المحرمة بمساندة مليشيات طائفية مقيتة ممولة من طهران بأسلحة روسية صينية و مباركة غربية، بعد أن ابتلعت العراق ودمرت ونصبت في الحكم عصابة إجرامية لم تقدم للبلد سوى التفجيرات والقتل والفساد. دول الربيع العربي التي أعطت أملا لتغيير واقع الأمة تشكو إلى ربها من عصابات اجرامية تقود ثورات مضادة ممولة من المال العربي، والذي تتحكم فيه بنوك صهيونية وينفق لمحاربة ارادة شعوب المنطقة. وقد كانت مصر الدولة المحورية ضحية تلك المؤامرة وأصبح اليوم الوطن العربي مهددا في أمنه القومي ووجهت قوة السلاح الى صدور أبناء الوطن الشرفاء الذين حاولوا تغيير واقعا عفنا ساد لعقود من الزمن. وما زال الصراع بين القوى الفاسدة المتثلة في الدولة العنيقة بالتحالف مع النخب العفنة والعسكر من جهة والشباب الثائر في المتمسك بالسلمية في الحالة المصرية والسلاح قي الحالة السورية.  

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

المزيد من المدونات

مصطفى كامل الروح التي استيقظت بها مصر

مصطفى كامل

أزمـــة الأرز المصــــري

صورة ارشيفية من سنة 2017

حقيقة حروب المياه القادمة!

وزراء الري في مصر وأثيوبيا والسودان.. في واحدة من جولات التفاوض

تركيا وإسرائيل ..بين شد وجذب

السفينة مرمرة "صورة أرشيفية"
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

المغرب.. أول بيان لحزب العدالة والتنمية عقب إعلان التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية (غيتي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)