البث الحي
مدونات

لعبة خارجية حتى ينشرو الفتنة في مصر

24/12/2013

ما حدث في مصر اليوم هو عبارة عن أيادي خفية تعمل في مصر حتى يدمروه ويشتتو المصريين…

ما حدث في مصر اليوم هو عبارة عن أيادي خفية تعمل في مصر حتى يدمروه ويشتتو المصريين ويجعلوهم في اقتتال داخلي كما حدث في العراق، التي هي الآن تعاني من التشتت العرقي داخله. أما مصر فهي ليست كالعراق لأن المصريين جميعهم سنة وأقلية مسيحية فما يريدونه من مصر هو حرب عصابات يدمرها كما حدث في سوريا والآن يريدون أن يكون الإخوان المسلمين هم الجناة مما يبعد المصريين عن الإخوان ويجعل الانقلاب يستفرد بهم ويضطهدهم كأنهم وحوش مما يؤدي إلي حرب داخلية تدمر الأخضر واليابس مما يجعل مصر من الدول المهدد بالدمار ويجعلها سوريا 2 وأنا أنصح الانقلاب لا يوجه أصابعه إلي الاخوان المسلمين حتى يكون مطر عندها إلي فعل ما لا يجب فعله من اضطهاد لهم وتكون فتنة تدمر مصر بكامله وشكرا جزيلا لكم … 

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

المزيد من المدونات

مصطفى كامل الروح التي استيقظت بها مصر

مصطفى كامل

أزمـــة الأرز المصــــري

صورة ارشيفية من سنة 2017

حقيقة حروب المياه القادمة!

وزراء الري في مصر وأثيوبيا والسودان.. في واحدة من جولات التفاوض

تركيا وإسرائيل ..بين شد وجذب

السفينة مرمرة "صورة أرشيفية"
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

المغرب.. أول بيان لحزب العدالة والتنمية عقب إعلان التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية (غيتي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)