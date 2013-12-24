لعبة خارجية حتى ينشرو الفتنة في مصر

ما حدث في مصر اليوم هو عبارة عن أيادي خفية تعمل في مصر حتى يدمروه ويشتتو المصريين…

ما حدث في مصر اليوم هو عبارة عن أيادي خفية تعمل في مصر حتى يدمروه ويشتتو المصريين ويجعلوهم في اقتتال داخلي كما حدث في العراق، التي هي الآن تعاني من التشتت العرقي داخله. أما مصر فهي ليست كالعراق لأن المصريين جميعهم سنة وأقلية مسيحية فما يريدونه من مصر هو حرب عصابات يدمرها كما حدث في سوريا والآن يريدون أن يكون الإخوان المسلمين هم الجناة مما يبعد المصريين عن الإخوان ويجعل الانقلاب يستفرد بهم ويضطهدهم كأنهم وحوش مما يؤدي إلي حرب داخلية تدمر الأخضر واليابس مما يجعل مصر من الدول المهدد بالدمار ويجعلها سوريا 2 وأنا أنصح الانقلاب لا يوجه أصابعه إلي الاخوان المسلمين حتى يكون مطر عندها إلي فعل ما لا يجب فعله من اضطهاد لهم وتكون فتنة تدمر مصر بكامله وشكرا جزيلا لكم …

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