المعونات الخليجية لمصر .. ما خفي أكثر!

تتضارب الأرقام بشأن حجم المنح والمعونات التي تلقتها مصر عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وجاء آخر هذه الأرقام ضمن البيان الذي أصدرته وزارة المالية للرد على ما أثير في وسائل الإعلام بشأن إعلان الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، عن اختفاء 32 مليارا و500 مليون جنيه من الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015.

وذكر البيان أن أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة موضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8 مليارات و780 مليون دولار.

تناقض

يتناقض هذا الرقم مع بيانات سابقة صادرة عن وزارة المالية ومسؤولين مصريين آخرين، فقد أكد رأس النظام "عبد الفتاح السيسي" في حوار تليفزيوني أن المساعدات الخليجية التي وصلت مصر نقدية، وتبلغ 20 مليار دولار ولا تشمل المساعدات النفطية.

بعدها خرج وزير المالية السابق هاني قدري يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بتصريح يقول فيه: إن دول الخليج قدمت مساعدات نقدية وعينية لدعم الاقتصاد المصري في العام المالي 2013-2014 بلغت نحو 10 مليارات و600 مليون دولار، أو ما يعادل نحو 74 مليار جنيه؛ منها 53 مليارا في صورة منتجات بترولية، و21 مليارا منحًا نقدية.

ووفقًا لهذا التصريح فإن ما تلقَّته مصر من دول الخليج من مساعدات مدرجة في الموازنة يقل مليارا و400 مليون دولار عن المبالغ التي أعلنت عنها كل من دول الخليج، وحازم الببلاوي (رئيس الوزراء الأسبق) عقب الانقلاب وهي 12 مليار دولار، وتقل 9 مليارات و400 مليون دولار عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي يوم 7 من مايو/أيار 2014 وهو 20 مليار دولار؛ إلا أن وزارة المالية قدَّمت رقمًا مغايرًا حينما قدرت في بيان لها في يوليو/تموز 2014 حجم المساعدات التي تلقتها الحكومة المصرية من الخليج خلال العام المالي 2013-2014 بنحو 16 مليارا و700 مليون دولار، إلا أن وزير المالية عاد وخفض الرقم إلى 10 مليارات و600 مليون دولار.

لكن وزير المالية عاد في 27 من يناير/كانون الثاني 2015 وأكد أن حجم المساعدات بلغ قرابة 20 مليار دولار، حينما نوَّه في حديث لوكالة بلومبرغ العالمية بالدور الكبير الذي أسهمت به المساعدات الخليجية في دعم الاقتصاد خلال الآونة الأخيرة

وقدَّم وزير التخطيط المصري أشرف العربي رقمًا مقاربًا لرقم السيسي؛ حينما أعلن يوم 20 من أكتوبر/تشرين الأول 2014 أن الدعم الخليجي لبلاده تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار، وأن هناك أشياء كثيرة لا تقال، حسب قوله.

بينما يقدر متابعون حجم المعونات بمبلغ 50 مليار دولار تقريبا.

البنك المركزي

وزارة المالية شددت في بيانها الصادر أول أمس على أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزي المصري، لإضافته لاحتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي، كما رخص القانون لوزارة المالية بأن تحصل على المقابل بالجنيه المصري للإنفاق منها على خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى جانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ، فقد قررت الحكومة المصرية في ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وإنما يتم توزيعه لأكثر من عام، وهو ما تم بالفعل تنفيذه، إذ تم استخدام نحو 20 مليارا و300 مليون جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالي 2013-2014 كما تم استخدم مبلغ 7 مليارات و100 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015 أيضا لتخفيض العجز وأيضا في عام 2015/2016 تم استخدام مبلغ مليارين و300 مليون جنيه ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016-2017 والأعوام التالية.

ما خفي أكثر

يبدو من هذا التضارب وإصرار المسؤولين في مصر على التعامل بعدم شفافية مع هذا الملف المهم، والإصرار على رفض الكشف عن الرقم الحقيقي للمساعدات الخليجية؛ التي حصلت عليها البلاد منذ وقوع الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في يوليو/ تموز 2013.

كما يؤكد أن هذه المساعدات لم تدخل البلاد من خلال البنك المركزي المصري؛ الذي يتلقى المعونات والمنح الخارجية، ثم يقوم بإيداعها في حسابات الوزارات والجهات المتلقية لها.

ومع غياب دور الأجهزة الرقابية، وعدم إعلانها حتى الآن عن رقم محدد للمساعدات الخليجية، وهو ما يجعل الغموض مستمرا، والتساؤلات مشروعة أين ذهبت أموال المنح والمعونات؟

كما يؤكد كل ما سبق ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات عن اختفاء المبلغ المذكور وربما أكبر منه، وما خفي كان أكثر.