أهالي قتلى سيناء يكذبون الداخلية المصرية

جانب من اجتماع عوائل سيناء في العريش

أثار إعلان وزارة الداخلية المصرية أمس تصفية 10 شباب في مدينة العريش بشمال سيناء عاصفة غضب وسط أهالي سيناء، في الوقت الذي عقدت فيه عائلات العريش اجتماعا في ديوان آل أيوب للرد على الداخلية وصياغة مطالبهم.

وبعد نشر الداخلية لأسماء القتلى توالت ردود الأفعال التي تكذب ما ورد في بيانها بشأن الواقعة، وقال محمد عبد الله، من سكان حي المساعيد بالعريش، للجزيرة مباشر: إن بيان الداخلية كاذب بل لا يمت للحقيقية بصلة فأنا شخصيا صدمت وصعقت عندما قرأت اسم الشاب بلال محمد حمدان النجار فبلال اعتقلته قوات أمن قسم ثالث العريش في منتصف أكتوبر الماضي من منزله وأنا شاهد وكل سكان وسط العريش تعلم قصة بلال فكيف لمن قابع بين جدران السجن أن يقتل في اشتباكات ويتهم في عمليات إرهابية قبل أسبوع.



وأضاف عبد الله: نحن أمام اللامعقول ولا نعرف لماذا هذا القتل الممنهج والكذب الصريح، وتخيل عقب الإعلان اسم بلال في بيان وزارة الداخلية ذهب والدة إلي قسم ثالث العريش ليعرف الحقيقة قال له ضابط الأمن بلال علي قيد الحياة وأكيد في غلطة في البيان وطالبه بتهدئة الناس ولكن بلال أعلنت عنه وزارة الداخلية أنه من بين القتلى.



وأعلنت الداخلية المصرية في بيان لها أمس عن تصفية 10 أشخاص وصفتهم بالإرهابيين في مدينة العريش شمال سيناء بعد تبادل إطلاق النيران أثناء مداهمتها لمقر إقامتهم، بحسب بيان الوزارة.

وقال خالد أيوب، قريب أحد القتلى: الصدمة مروعه علينا فإبن عمي عبد العاطي علي عبد العاطي الديب ورد اسمه من بين القتلى وهو تم اعتقاله في كمين متحرك بشارع القاهرة بالعريش يوم 8 أكتوبر الماضي بالعريش وجرى احتجازه في مبني الأمن الوطني منذ ذلك اليوم ولا نعرف عنه شيء فكيف نصل لهذه الدرجة من التضليل والتلفيق؟ لماذا يفعل بنا الأمن كل هذا هل السبب أنهم عجزوا عن قتل المسلحين الحقيقين فينتقمون منا؟

وقال الناشط الحقوقي وأحد سكان مدينة العريش حازم إسامة علي صفحته الشخصية عبر فيس بوك: ممكن دي تكون أول مرة أقول الكلام ده سيادة وزير الداخلية إن ما يقوم به جهاز الشرطة بشمال سيناء ما هو إلا تدليس للواقع فهؤلاء الشباب الذين تم قتلهم علي أساس أنهم ينتمون إلي أنصار بيت المقدس كانوا محتجزين لدي جهاز الأمن الوطني وأكبر دليل علي هذا الكلام إني كنت متابع لأحد هؤلاء الشباب والله علي ما أقول شهيد وبالنسبة للسادة الضباط ليس كل من بشمال سيناء إرهاب وبالنسبة للأصدقاء لو حصل لي حاجة ممكن تكون من كتابتي لهذا البوست والجاني معروف.

وعلي صعيد شعبي أطلق رموز وعواقل عائلات العريش دعوة عامة لجميع العائلات والشباب إلي اجتماع عاجل بديوان عائلة آل أيوب بوسط مدينة العريش لمناقشة الرد علي ممارسات الأمن الأخيرة في حق أبناء سيناء.

وبحسب نشطاء من سيناء فقد اتفق المجتمعون على 8 مطالب تم صياغتها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:

1- رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد.

2- مطالبة نواب شمال سيناء بتقديم استقالتهم من مجلس النواب.

3-الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحد.

4- التهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب.

5- معرفة مصير جثث أبناؤنا، الذي صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية.

6- فتح ديوان آل أيوب يوميا لأبناء العريش حتي تنفيذ المطالب.

7- دعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعاً.

8- تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر.

