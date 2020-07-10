مسجد آيا صوفيا بين التكبير والتكفير
أصدرت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، 10/7/2020حكمها ببطلان القرار وإلغائه، وإعادة المتحف مسجداً كما كان حيث ظل مسجداً منذ فتح السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية (إسطنبول) عام 1453 وتم تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد وقد قيل بوجود أوراق ثبوتية بشرائها من البطاركة آنذاك.
وقد أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً جمهورياً في الحال بفتح المسجد للمصلين.
وليس بخافٍ على أحد أن الغالبية العظمى من الشعب التركي تدين بدين الإسلام وأن نسبة النصارى 6,% ستة من عشرة في المئة حسب إحصاء 2019 أي أن عددهم أقل من 1% في عموم الجمهورية التركية في الوقت الذي يوجد فيه عشرات الكنائس بالمدينة.
والعجيب أنك لا تكاد تسمع صوت مسيحي تركي معترض والأصوات العالية من أفراد حزب الشعب الجمهوري (دينهم الإسلام) فهم يكفرون أردوغان سياسياً (ليس عقائدياً) بالطبع وهم معارضون له على أي فعل مهما كان، وللإنصاف يوجد غيرهم ممن يخافون على تركيا ودائماً قلقون من قرارات أردوغان الجريئة ولكن التجارب والواقع المعاش تؤكد أن النظام العالمي لا يحترم الضعفاء.
ثم هذه الأصوات من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي تألمت من القرار الذى لم يراع مشاعرها ومشهورُُ عنهم الحس المرهف والمشاعر الرقيقة إزاء المساجد في الشيشان وغيرها من دول الاتحاد السوفيتي المنحل التى لم يُكتف بتحويلها إلى كنائس بل تم طلاء جدران بعضها بدماء المسلمين التي سفكت.
وإن تعجب فالعجب أشد من هذه الأصوات الحانية الرقيقة في أوربا التي لاتستحي إذ تعطي ظهرها لمسجد قرطبة، وكل مساجد الأندلس التي تحولت إلى كنائس وتقام الصلوات فيها على جماجم وأشلاء المسلمين والذين فعلت بهم محاكم التفتيش مايشيب من هوله الولدان؛واليونان ليست أكثر حياءً من هؤلاء.
أما حزب الليكود العربي الذي لا يجمع صناديده إلا الحرب على الإسلام فلا تتعجب من عويلهم ولطمهم الخدود وشقهم الجيوب وستتوالى إصدارات دار الندوة ووزارات الأوقاف ودور الإفتاء بتكفير أردوغان وإخراجه من الملة إذ كيف يعيد المتحف كما كان مسجداً ويفتحه للمصلين في وقت أحرزوا فيه انتصاراتهم في غلق المساجد، وترميم مقابر اليهود بعشرات الملايين في دولة "فقيرة قوي" أو بناء معبد يهودى في دويلة لا يوجد يها يهودي واحد ولكنها رسائل الحب والغرام وتسامح الأديان.
العجيب أنك لا تكاد تسمع صوت مسيحي تركي معترض والأصوات العالية من أفراد حزب الشعب الجمهوري ( دينهم الإسلام ) فهم يكفرون أردوغان سياسياً ( ليس عقائدياً)
ولتسأل الأصوات الضالة أليس هذا شأناً داخلياً تركياً يناقشه الأتراك؟ ألستم تقولون بالدولة القومية؟
ما الرابط بين كنيسة في روسيا أو اليونان أو أوربا وبين كنيسة تركية صارت مسجداً لمدة خمسمئة عام ثم أصبحت متحفاً ثم عادت مسجداً؟
وهل لو تم تحويل مسجد إلى متحف كنتم ستحدثون تلك الضجة أو حتى تهمسون بكلمة أو تبدون القلق العميق أو الرقيق ؟
ستسمع من بعض المتصهينين الأعراب أصوات التكفير لأردوغان. وهنا تعلو أصوات التكبير تشق عنان السماء ولاتلتفت لذلكم الغثاء.
مع كامل احترامي للأصوات المخلصة والتي لها رأي آخر..