إعتقل محمود عزت ... فهل اقتربت النهاية؟!
استكمالا للحرب الضروس التي يقودها ويديرها نظام الانقلاب العسكري بكل أدواته الممكنة والمدعومة مليارياً من الخليج ومخابراتياً وفنياً من مربع المشروع الصهيو أمريكي الغربي ... حقق نظام الانقلاب المصري إنجازا عملاقا يتوقف عليه الأمن القومي المصري برمته.. وحتى لا نذهب بالأذهان بعيدا... الإنجاز العملاق لا يرتبط بسد النهضة وحياة المصريين ولا بحق مصر في المياه الاقليمية والثروات النفطية في شرق المتوسط ولا استرداد جزيرتي تيران وصنافير. كل هذا لا قيمة له لأنه يرتبط بمصالح الشعب. ... لكن الإنجاز العملاق هو اعتقال الشيخ الذي يقترب من عامه الثمانين إلا قليلا الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان بعد اختفاء سبع سنوات... وما يمثله من خطورة على منظومة الحكم وشخص السيسي من وجهة نظر الأجهزة الأمنية ومنظومة الانقلاب.
اعتقل الرجل صباح الجمعة 28 أغسطس آب، وصدر بيان وزارة الداخلية بأنه تم القبض عليه في مبني سكني بالتجمع الخامس بضاحية القاهرة الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة.. وبيانات الداخلية شانها شان كل البيانات الرسمية مشكوك في صحتها وهي تشبه لحد كبير مذكرات تحريات الأمن الوطني التي تكتب داخل المكاتب المكيفة وتشبه لحد كبير سيناريوهات مسلسلات الدراما التي تشرف عليها الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، عموم الناس يتشككون في كل البيانات الرسمية خاصة ما يتصل بالجيش والشرطة لغياب الإعلام المستقل والتجريم القانوني لأي تغطية صحفية للمعارك الخاصة بهما..
اعتقل محمود عزت وهو ليس الاعتقال الأول لكنه ربما يكون الأخير فسجون السيسي أشبه بسجون العصور الوسطي وسجون جوانتاناموا السيئة السمعة ... حيث لا حقوق، وإن شئت فقل لا حياة بل الموت المتعمد بطيئا كما حدث مع الرئيس محمد مرسي أو الموت قتلا كما حدث للدكتور عصام العريان رحمهما الله.
اعتقل محمود عزت وسط أجواء احتفالية بطولية من الأجهزة الأمنية والإعلام الرسمي التابع للأجهزة والذباب الالكتروني الذي تديره الأحهزة والنخبة السياسية الموالية وسيستمر هذا الاحتفاء عدة أيام حتى يخرج علينا النظام بحدث أخر يشغل به الراي العام عن الإخفاقات اليومية برا وبحرا وجوا
اعتقل محمود عزت رجل الجماعة وحارس التنظيم.. اختلف معه أو اتفق.. لكن الكثير من الكيانات تتوق أن يكون فيها أمثال محمود عزت.. فرد أو أفراد وسط المئات علي منصة القيادة وإدارة التنظيم.. سمه محافظ أو حرس قديم أو قطبي نسبة للشهيد سيد قطب.. سمه ما شئت لكن تبقي غالبية الكيانات والتنظيمات بحاجة لوجود بعض نماذج محمود عزت كما هي بحاجة لوفرة من نماذج عصام العريان وحازم أبو اسماعيل ومحمد البلتاجي وغيرهم ... محمود عزت يكمل التنوع الموجود داخل الجماعة وأي جماعة أو تنظيم.. ويبقي الرهان على توازن معادلة القوي والأفكار والأنماط الأجنحة في إطار عام واحد للجماعة...
لا يعيب محمود عزت طريقته ومهمته التي لم تعجب بعض اخوانه خاصة مربع الإصلاحيين (تصنيفات فكرية وسياسية معمول بها لكن الجماعة ما كانت تحب التعامل بها أو الاعتراف بوجودها رغم وجودها) ولكن العيب قد يكون في مربع الإصلاحيين وأدائه الخجول أمام محمود عزت ومدرسته.. وعدم إصرارهم على النضال الداخلي للتطوير الوجه الآخر للجهاد الخارجي في التغيير..
اعتقل محمود عزت وسط احتفاء بعد سبع سنوات من الاختفاء.. وإن صحت رواية الداخلية وهي عندي غير صحيحة لشواهد لا حصر لها ... فإن لها عده دلالات ورسائل منها:
* تعويض الإخفاقات خاصة الأمنية المتكررة أمام بضعة مئات في شمال سيناء وجعلها مناطق غير أمنة للجيش والشرطة ورجالهما من المدنيين
* انه قادر علي مواصلة الاضطهاد والتطهير العرقي علي خلفيات سياسية وفكرية، فالصراع ليس علي الانتشار و الحدود لكنه صراع البقاء والوجود
* تطمين من يديره في الخليج ويرعاه في الغرب انه نعم الوكيل للمشروع الصهيو أمريكي وينفذ المطلوب لاستمراره في أداء دوره الوظيفي.
* أما رسالته للإخوان والمعارضة، فهي استئصال كل من يظنون أنه فاعل في ميدان الصراع. ليمنعوا العمل ويقتلوا الأمل ويصيبوا بقايا الجماعة والمعارضة بالجمود والشلل ولتصل رسالة الفرعون إلى القوم، وانا فوقهم قاهرون.
النظام يكرر خطيئة أجهزة عبد الناصر التي احتفت باعتقال 18 ألف اخواني في ليلة واحدة عندما صدر الأمر من روسيا، بإعادة اعتقال كل من سبق اعتقاله، وأظن أنه تصريح خرج من مدرسة إعلام النظام لرائدها أحمد سعيد، لعدم وجود معارضة تراقب ولا إعلام مستقل محايد.
اعتقل محمود عزت، ورغم العرس الأمني و الاحتفاء الإعلامي وبعض الشعبي ،، إلا أن اعتقال الرجل لن يضيف جديداً ، فاعتقال مكتب الارشاد ومكاتب المحافظات ولجان الجماعة وصفوفها من الأول حتي السادس، فضلا عن اعتقال 20 ألف من كوادر الجماعة لم يضف شيئاً لأنه لا يوجد ما يضاف، فالجماعة كانت دون غطاء أمام الأمن وبلغ التنصت الي نقل اجتماعات مكتب الإرشاد بالصوت والصورة ، وأن الاحكام الصادرة والاتهامات الموجهة لا تعتمد علي أدلة بالمفهوم القانوني بقدر ما اعتمدت علي مذكرات تحريات الأمن الوطني في محاكمات هزلية ودوائر قضائية غير دستورية لم يتمكن فيها المتهم من رؤية قاضيه ولا مقابلة محاميه، توزع فيها أحكام الإعدام كما توزع الحلوى في المناسبات ،، تعبير قالته كريستينا مقدمة برامج بـ CNN
اعتقل محمود عزت و لن يحقق النظام من اعتقاله إلا حزمة الرسائل السابقة في حلبة كسر الإرادات المتبادل،، نظام يعتقل ويقتل ويعذب، وجماعة تصبر وتتحمل ، لا تملك غير ذلك ، ولا تركن علي شرق ولا غرب فكلاهما شركاء كل الجرائم، وربما الضحية الحائرة وسط هذه المعارك هم جيل الشباب الذي أذهلته قسوة التجربة ولون دمائها، لكن التاريخ يقول إذا سالت الدماء اقتربت النهايات وإن طال الوقت قليلا ، لأن حرمة الدماء تصيب من أسالها وسفكها بلعنة تطارده حتي تقسمه ،، فهل تأتي حقا النهايات.؟!