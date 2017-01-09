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شاهد: غراب يسرق جوازات السفر في روسيا
آخر تحديث : الإثنين 09 يناير 2017   12:54 مكة المكرمة

ماذا تفعل إذا اكتشفت أن جواز سفرك قد سرقه طائر صغير؟! هذا ليس خيالاً أو فيلماً سينمائياً فهذا ما حدث على الحدود الروسية-الإستونية، حيث غافل غراب صغير حارس الحدود وسرق جواز سفر مواطن أستوني!

ونشرت صفحة Viral Hog على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطعاً مصوراً للغراب وهو يخطف جواز السفر من على مكتب بالحراسة على الحدود ويفر هارباً بينما يطارده الحارس وصاحب الباسبور وسط طقس ثلجي.

وفي وقت لاحق، تم العثور على جواز سفر، لكنه لم يعد صالحًا لأن الغراب كان قد أتلف صفحات جواز السفر الداخلية، وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على الإنترنت ونال آلاف الإعجابات والمشاركات فضلاً عن مئات التعليقات.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+فيسبوك
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