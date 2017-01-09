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شاهد: يستبدل الحديد بـ4 فتيات في رفع الأثقال!
آخر تحديث : الإثنين 09 يناير 2017   12:22 مكة المكرمة

استعرض بطل رفع الأثقال البريطاني إيدي هول –المعروف بالوحش وهو أول رجل في العالم يرفع نصف طن أثقال- قوة عضلاته بنشره مقطعاً مصوراً على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك لتحدي صعب حيث استبدل الثقل الحديدي بـ4 فتيات!

وأظهر الفيديو هول وهو في صالة رياضية ممسكاً بالعمود الحديدي بشكل أفقي مستبدلاً الثقل على الجانبين بـ4 فتيات اثنتين على اليمن واثنتين على اليسار، ثم بدأ في رفعهن لأعلى مرات عديدة دون تعب وسط دهشة الحضور، وحظى الفيديو بانتشار واسع المدى على الإنترنت وانهالت آلاف الإعجابات والتعليقات بقوته المذهلة.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+فيسبوك
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