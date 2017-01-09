شاهد: قبيلة تسعى لاستعادة أرضها بعد طردها من الغابة

تحول أفراد قبيلة اتشي غواياكي وهم من السكان الأصليين لأميركا الجنوبية يستوطنون شرق باراغواي منذ قرون، إلى زراعة الصويا للصمود وباتوا اليوم يطالبون باستعادة أراضي أجدادهم التي استملكها المزارعون البيض.

ففي سبعينات القرن الماضي، أقام المستوطنون المتحدرون من البرازيل المجاورة في هذه المنطقة ذات الخيرات الطبيعية الوافرة والتي تروى أراضيها الخصبة بأنهر كثيرة قرب شلالات ايغوازو الشهيرة.

وتعتبر قبيلة غواياكي التي ينتمي أفرادها إلى فئة الصيادين وقاطفي الثمار، من آخر قبائل باراغواي التي تخلت عن مسكنها الطبيعي وهي الغابة الإستوائية في شرق هذا البلد الأميركي الجنوبي.

وفي حين تعيش القبائل الأخرى حياة هامشية ويغرق أفرادها غالبا في الفقر، يثير أفراد شعب اتشي إعجاب باقي السكان الأصليين في باراغواي.

ونصف سكان المنطقة هم من قبائل براسيغوايو.

وثمة وجود لافت للغة البرتغالية عبر البرامج الإذاعية وفي متاجر منطقة سانتا ريتا التي يقطنها 40 الف نسمة وينتشر فيها بائعو الجرارات والآلات الزراعية على الطريق الرئيسية على مسافة كيلومترات عدة.