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شاهد: أمريكي يصطاد السمك بالقوس والسهم!
آخر تحديث : الثلاثاء 10 يناير 2017   00:07 مكة المكرمة

يهوى الشاب الأمريكي ستيفن باناسزاك صيد السمك، لكنه يستخدم في الصيد السهم والقوس بدلا من الصنارة.

ونشر باناسزاك على صفحته على فيسبوك مقطع فيديو يصور قيامه باصطياد سمكة مستخدما سهمه وقوسه من فوق سد دينيسون بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

ويظهر الفيديو باناسزاك وهو يرمي السهم ليصيب السمكة على بعد نحو 50 قدما.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على صفحات التواصل الاجتماعي حيث شاهده الملايين في عشرات الصفحات التي أعادت نشره.

وتظهر صفحة باناسزاك أنه محترف في الصيد بالسهم والقوس، حيث نشر على صفحته فيديوهات مشابهة من مواقع مختلفة يقوم فيها بصيد أسماك من مختلف الأحجام بالسهم والقوس فقط.

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 المصدر: الجزيرة مباشر
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