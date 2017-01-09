شاهد: ولادة توأمين ملتصقين بجسد واحد ورأسين

وضعت أم مكسيكية توأمين ملتصقين بجسد واحد ورأسين، في حالة يقول خبراء إنها تحدث بين كل نحو 100 ألف حالة ولادة.

وانتشر مقطع فيديو التقطه أقارب للتوأمين الملتصقين قبل أسبوع، حسبما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الوالدان قد عرفا بحالة التوأمين قبل الولادة أم لا.

وأضافت أن التوأمين الملتصقين يتشاركان في الأعضاء الداخلية الأساسية، لكن كلا منهما له رأس ومخ منفصل عن الآخر.

وبحسب الصحيفة فقد رفض الأطباء الخوض في المزيد من التفاصيل بشأن حالة التوأمين الصحية، لكنهما أشارا إلى أن الأم في حالة صحية مستقرة.

ويبحث الأطباء في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية، التي ولد بها التوأمان الملتصقان، حاليا عن طريقة للتعامل مع التوأمين الملتصقين في المستقبل.

وتقول الإحصائيات إن ولادة التوأمين الملتصقين تحدث بين كل 100 ألف حالة ولادة. وعادة ما تحدث هذه الحالات عندما تنتج الأم بويضة واحدة لا تنقسم بشكل كامل بعد التخصيب، لكن الجنين يبدأ في الانقسام إلى توأمين متماثلين خلال الأسابيع الأولى، غير أن عملية الانقسام تتوقف قبل اكتمالها، ما يؤدي في النهاية إلى وجود جنين ملتصق.

وفي أغلب الأحيان لا تستطيع التوائم الملتصقة العيش بسبب عدم تمكن أجهزة الجسم من دعم حاجة جسمين كاملين.

ويموت نحو 40 بالمائة من التوائم الملتصقة قبل الولادة، في حين يموت نحو 35 بالمائة منها بعد أيام من الولادة.