شاهد: شرطي يعتدي على طالبة ويطرحها أرضًا

أظهرت لقطات صادمة لحظة اعتداء شرطي أمريكي على طالبة في إحدى المدارس الثانوية في كارولينا الشمالية وطرحها أرضاً أثناء فض مشاجرة، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز، وقناة WRAL-TV المحلية.

وانتشر مقطع الفيديو انتشارا واسعا عبر تويتر لضابط شرطة في مدرسة Rolesville الثانوية ويدعى روبن دي لوس سانتوس، وقد حمل الفتاة لأعلى ثم ألقاها أرضًا بقوة ما أردى إلى ارتطام جسدها بشدة في الأرض وسط صراخ الطلاب، ثم حملها مرة أخرى لتقف وهى تترنح، وذلك خلال فض مشاجرة بين طالبين داخل كافتيريا المدرسة.

وقالت الطالبة جاسمين داروين، إنها كانت تحاول فض مشاجرة بين شقيقتها وطالب آخر عندما جاء الضابط من خلفها، ووجدت نفسها ملقاة على الأرض في لحظة غير مدركة لما حدث كما لو كانت في حالة صدمة مما جرى.

وقالت والدتها ديزيريه هاريسون إنها دعيت إلى المدرسة إثر الشجار الخاص بابنتها الخرى ولم تكن تعلم بما حدث لجاسمين إلا بعد عودتها للمنزل ومشاهدة الفيديو على تويتر، واصفة تصرفات الضابط بالمفرطة، غير مصدقة ما حدث لابنتها، وقلت إنها أخذت جاسمين للمستشفى حيث قيل لها أن لديها ارتجاج في المخ.

من جهتها أصدرت المدرسة بيان استياء وقلق مما حدث، مؤكدة على أن سلامة الطلاب على رأس أولوياتها وأن الضباط يتفانون في حماية الطلاب، ومن الأهمية أن يتعامل الطلاب بإيجابية وباحترام متبادل مع الضباط المكلفين بإنفاذ القانون.

أما الضابط روبن الذي يعمل في المدرسة منذ 4 سنوات، فقد حصل على إيقاف من العمل حتى انتهاء التحقيق، بحسب قائد الشرطة بوبي لانغستون، طالباً التحلي بالصبر.