إندونيسيا تحجب 800 ألف موقع إليكتروني

ذكر مسؤول إندونيسي، اليوم السبت، أن الحكومة حجبت 800 ألف موقع إلكتروني اعتباراً من كانون أول/ديسمبر، 2016 وأغلبها مواقع تحتوي على مواد إباحية أو مواقع قمار.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) نقلا عن سامويل أبريجاني بانجرابان وهو مسؤول بوزارة الاتصالات والمعلومات في مناقشة اليوم السبت :" تحتوي نحو 90 % منها على مواد إباحية أو تطبيقات قمار وبعضها ببساطة ينشر خدعا ".

وأضاف المسؤول أن الحكومة أدخلت لائحة لتكون الأساس القانوني لحجب المواقع. وقال إن الوزارة شكلت فريقا للنظر في التقارير بشأن المواقع المقدمة من الجمهور .

ونفى أن الحكومة طبقت إجراءات صارمة لمراقبة الفضاء الإلكتروني، بحسب الصحيفة.

وحجبت الوزارة 766 ألف و633 موقعا تتعلق بالمواد بالإباحية و85 تتعلق بالتطرف .

وقال سامويل إن أصحاب المواقع المحجوبة يمكن أن يطلبوا من الوزارة رفع الحجب بعد قبول بعض المتطلبات.

وانتقد النشطاء الديمقراطيون الوزارة الشهر الماضي فيما يتعلق بقرارها بحجب موقع " سوارابابوا دوت كوم " وهو موقع إخباري مقره بابوا. وقال معهد المساعدة القضائية الصحفية إن الحجب يشكل انتهاكا لحرية التعبير.