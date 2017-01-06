YouTube Facebook Twitter
منوعات
أرسل الى صديق طباعة Share article
وفاة الممثل الهندي المخضرم أوم بوري
آخر تحديث : الجمعة 06 يناير 2017   12:31 مكة المكرمة
الممثل الهندي المخضرم أوم بوري

قال الممثل أموبام خير إن الممثل الهندي المخضرم أوم بوري توفي اليوم الجمعة في مومباي.

وأضاف خير وهو صديق مقرب من الراحل أوم بوري (66 عاما) إن الممثل توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

صنع بوري لنفسه اسما في الثمانينيات من القرن الماضي من خلال السينما البديلة التي استقطبت جمهورا في الهند وجسد عدة شخصيات لا تنسى صورت مشاعر الغضب والقلق في تلك الفترة.

كما شارك في عدد من الأفلام الأمريكية والبريطانية مثل (ذا ريلاكتنت فاندامنداليست) و(إيست إيز إيست) وكان أحدثها فيلم (ذا هندريد فوت جيرني). 

الى الأعلى
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.