شاهد: مسنون فوق السبعين يرقصون على الجليد

تتوجه جوديت بارتفاي، وهي في الثالثة والسعبين من عمرها، بصحبة عدد من أصدقائها إلى ساحة التزلج في الحديقة الرئيسية في بودابست للرقص معهم على الجليد.

وكانت جوديت تعمل كراقصة باليه خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كما عملت كراقصة محترفة على الجليد.

وتقول جوديت إن ممارسة التزلج يمثل لها الكثير، خاصة بعد تعافيها من عدة أمراض كانت تهدد حياتها.

ويقول لازلو جومبوس، 70 عاما، إنه اتجه للرقص على الجليد في سن الخمسين بعد تعافيه من سرطان البروستاتا.

ويقول خبراء إن التزلج على الجليد يفيد كبار السن في الحفاظ على صحتهم البدنية كما أن التزلج ضمن مجموعة يفيدهم بالحفاظ على علاقات اجتماعية مع من يماثلونهم في العمر.