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شاهد: مذيع مصري يبشر بإنتاج الموبايل "سيكو"
آخر تحديث : الخميس 05 يناير 2017   16:12 مكة المكرمة

قال المذيع المصري أحمد موسى إن مصر ستبدأ في النصف الثاني من عام 2017 طرح أول هاتف جوال بإنتاج مصري خالص، وسيكون اسمه "سيكو".

وقال موسى إن الحكومة تقوم حاليا بتجهيز مصنعين لإنتاج الهاتف الجوال سيكو، أحدهما في برج العرب، شمال غرب البلاد، والآخر في أسيوط، جنوب البلاد.

وأضاف أن مصر ستستعين في إنتاج الهاتف "سيكو" بالخبرة والتكنولوجيا الصينية.

وتابع قائلا إن عام 2017 سيكون "عام الأمل" في مصر، وإن مشروع الهاتف "سيكو" سيوفر على البلاد نحو 18 مليار جنيه (أي نحو مليار دولار)، هي إجمالي فاتورة استيراد الهواتف الجوالة من الخارج.

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 المصدر: الجزيرة مباشر
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