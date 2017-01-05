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شاهد: علاج طبيعي لفيل صغير بعد وقوعه في فخ لصيادين
آخر تحديث : الخميس 05 يناير 2017   16:46 مكة المكرمة

بدأت قدم فاه جام، وهي أنثى فيل في الشهر الخامس من عمرها، في التعافي بعد خضوعها لجلسات علاج طبيعي في أحد حمامات السباحة في تايلاند.

وأصيبت فاه جام في قدمها الأمامية اليسرى بعد وقوعها في فخ للصيادين.

وتم نقل فاه جام إلى منتزه خاص قرب العاصمة يقدم عروضا للسائحين حيث تتولى فيلة أكبر رعايتها.

ويقول أحد أعضاء الفريق المشرف على علاجها إنه بالرغم من أنها ما زالت تشعر بخوف من الماء، إلا أنها ستعتاد الأمر لأن الفيلة تحب المياه.

والفيل هو الحيوان الوطني لتايلاند التي تشير تقديرات إلى تواجد نحو 3700 فيل يعيشون في غاباتها فيما يوجد نحو 4 آلاف فيل يعيشون في حدائق خاصة.

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 المصدر: رويترز
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