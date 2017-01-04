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بعد اعتناقها الإٍسلام .. جانيت جاكسون أم للمرة الأولى
آخر تحديث : الأربعاء 04 يناير 2017   12:25 مكة المكرمة
نجمة البوب الأمريكية جانيت جاكسون

قال مدير دعاية نجمة البوب الأمريكية جانيت جاكسون إنها وضعت مولودها الأول يوم الثلاثاء وهي في سن الخمسين.

وقال ممثل المغنية في بيان لمجلة بيبول "جانيت جاكسون وزوجها وسام المانع يرحبان بسعادة غامرة بقدوم مولودهما الجديد عيسى المانع إلى العالم."

وأضاف البيان "وضعت جانيت مولودها بدون مشكلات صحية وهي تخلد للراحة."

وتزوجت جانيت جاكسون من رجل الأعمال وسام المانع في عام 2012.

وكانت النجمة الأمريكية قد ظهرت مرتدية الزي الإسلامي لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن.

وأجلت جانيت جاكسون في أبريل / نيسان الماضي جولتها العالمية كي يتسنى للزوجين التركيز على بدء حياة عائلية.

ولم تقدم جانيت جاكسون- أصغر أفراد عائلة جاكسون الغنائية- أي تفاصيل عن حملها أو مكان الولادة.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+رويترز
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