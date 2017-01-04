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شاهد: رجل يحطم سيارة امرأة بمطرقة
آخر تحديث : الأربعاء 04 يناير 2017   22:56 مكة المكرمة

قام رجل بتحطيم سيارة امرأة عن طريق ضرب سيارة المرأة عدة مرات مرات بمطرقة.

ووقع الحادث في كوريا الجنوبية، عندما كان الرجل البالغ من العمر 39 عاما ينتظر بسيارته "ميني كوبر" عند أحد التقاطعات، إلا أن سيدة تقود سيارة سامسونج SM5 جاءت خلفه واستخدمت بوق السيارة لتنبيهه إلى أن الإشارة مفتوحة، ثم قامت بتجاوزه لتقف أمامه وتسد عليه الطريق، فما كان من الرجل إلا أن خرج بهدوء من سيارته حاملا مطرقة انهال بها عدة مرات على سيارة المرأة التي جرت بعيدا، وقام بتحطيم المرآة الجانبية ومقدمة السيارة، ثم عاد بعدها إلى سيارته ليسير بها بعيدا.

وألقي القبض على الرجل فيما بعد ووجهت إليه تهمة "تدمير الممتلكات" وفقا للشرطة.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ ديلي ميل
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