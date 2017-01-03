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شاهد: تمساح يحاول التهام ذراع مدربه في عرض ترفيهي
آخر تحديث : الأربعاء 04 يناير 2017   00:07 مكة المكرمة

حاول أحد التماسيح التهام ذراع مدربه أثناء إحدى العروض الترفيهية في مدينة "ناخون صوان" التايلاندية ليلة رأس السنة الميلادية.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المدرب وهو يقوم بإعطاء التمساح بعض الغذاء مادا يده داخل فمه، فما كان من الأخير إلا أن أمسك ذراعه بفمه وحاول التهامها، لكن المدرب استطاع الإفلات من فم التمساح لكن بعد أن تعرضت ذراعه لكسور.

وقالت إحدى الفتيات اللاتي حضرن العرض "لقد كان الأمر مخيفا، تعرضت ذراع الرجل للكسر من المنتصف، لقد كان محظوظا لأنه مازال على قيد الحياة.

وهذا هو الحادث الثالث الذي تتسبب فيه التماسيح في تايلاند خلال أقل من أسبوع. إذ تعتمد عليها البلاد كعامل جذب سياحي، وتعتمد على جلودها لصناعة الملابس وحقائب اليد وغيرها من المنتجات الجلدية.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ ديلي ميل
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