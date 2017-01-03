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صورة بألف كلمة لفيلين يرفضان الافتراق
آخر تحديث : الثلاثاء 03 يناير 2017   16:53 مكة المكرمة
 

نشرت فتاة هندية تدعى سواميا فيديادهار صورة مؤثرة جداً لاثنين من الفيلة يعقدان خرطومهما ببعضهما البعض بشدة رافضين الافتراق عن بعضهما في شاحنتين مختلفتين، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس.

ورغم أن الفيلين قضيا مع بعضهما البعض فترة وجيزة إلا مشاعر الترابط والحب جمعت بينهما إلى هذا الحد، ونشرت الفتاة الصورة التي التُقطت من على الطريق السريع في الهند، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان كل فيل في شاحنة مستقلة لكنهما ربطا خرطومهما ببعضهما البعض في مشهد بألف كلمة وصفته الفتاة بأنه "يكسر القلب"، مع الإشارة للانتهاكات التي تتعرض لها الحيوانات من البشر، وحظيت الصورة بتفاعل واسع المدى على شبكة الإنترنت.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+إنديان إكسبريس
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