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شاهد: 2000 شخص يطفون على الماء في صفوف متراصة
آخر تحديث : الأربعاء 01 فبراير 2017   00:28 مكة المكرمة

طفا نحو 2000 شخص بالتزامن في مياه بحيرة ايبيكوين المالحة في وسط الأرجنتين في محاولة لتحطيم رقم قياسي عالمي.

وقد أحصى ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية 1941 شخصا يطفون في الوقت نفسه على مدى 30 ثانية في صفوف متراصة وهم يمسكون بأيدي بعضهم البعض من دون أي مساعدة على ما أظهر شريط فيديو لبلدية مدينة كارهويه الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بوينوس ايريس.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى العام 2014 عندما طفا 650 شخصا في تايوان وهم يرتدون سترات نجاة.

وتسمح مياه بحيرة ايبيكوين التي تزيد ملوحتها تسع مرات عن ملوحة البحر للسباحين بالعوم بسهولة.

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 المصدر: الجزيرة مباشر + أ ف ب
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