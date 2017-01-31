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شاهد: أم تركل طفلتها لتبقيها بعيدا عن الخطر!
آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017   22:28 مكة المكرمة

اضطرت إحدى السيدات في ماليزيا إلى ركل طفلتها لتبعدها عن أبواب المصعد قبل أن يغلق على جسدها بلحظات قليلة.

وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة الطفلة ذات الثلاث سنوات وهي تتوجه نحو باب المصعد المفتوح، إلا أنها توقفت أمامه ولم تدخل إليه، لتبدأ أبواب المصعد -وهي ليست مزودة بأجهزة استشعار- بالانغلاق مرة أخرى على جسد الطفلة، لتركض الأم وهي تصرخ نحو طفلتها وتقوم بركلها حتى لا تغلق الأبواب عليها، لتسقط الفتاة أرضا بعيدا عن الخطر.

وقال أحد حراس المبنى إن المصاعد غير مزودة بأجهزة استشعار، وهي فقط مزودة بزر من الداخل للإبقاء على الأبواب مفتوحة، مضيفا "كانت الطفلة محظوظة جدا، لقد كانت قريبة جدا من أن تعلق بأبواب المصعد".

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ ديلي ميل
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