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شاهد: مظاهرات أمريكية مناهضة لترمب على إيقاع "الطبلة"
آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017   18:52 مكة المكرمة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من المتظاهرين في المطارات الأمريكية يحتجون على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بطريقة مختلفة.

وأظهر مقطع الفيديو أحد الأشخاص من أصول عربية وهو يقود الهتافات على إيقاع "طبلة" يمسك بها، وكان يهتف I believe that We will win أي "نحن نؤمن أننا سننتصر" ويقوم المتظاهرون بترديد الهتاف وراءه. كما رددوا هتافات أخرى، مثل Let them go أي "دعوهم يذهبون". وقد انتشر المقطع بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاهده عشرات الآلاف في ساعات قليلة.

وتتواصل منذ أيام المظاهرات المعارضة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منع المهاجرين من 7 دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة، خاصة في المطارات الأمريكية للضغط على السلطات للإفراج عمن يتم توقيفه.

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 المصدر: الجزيرة مباشر
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