شاهد: السباق الأخير للرجل "الصامد" في بريطانيا

شهد الريف الإنجليزي منافسات أخر سباق من نوعه يختبر مدى صلابة وصمود المشاركين فيه.

ويقوم المشاركون في السباق بالعدو لثمانية أميال، ويحاولون خلال السباق تجاوز العديد من العقبات والحواجز الصعبة والشاقة.

ويتم تنظيم هذا السباق منذ ثلاثين عاما، لكن المنظمين قالوا إن سباق هذا العام سيكون الأخير.

وشارك في سباق هذا العام أكثر من 5500 مشارك، جاؤوا من 42 بلدا، منها المكسيك وكوستاريكا وأستراليا ونيوزلندا.

وبينما يشارك البعض بأزياء تنكرية على سبيل المرح، يأخذ البعض الأخر السباق على محمل الجد ويصرون على الوصول إلى خط النهاية، فيما ينسحب آخرون ويصاب البعض.